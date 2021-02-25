2021年服贸会9月举办 首钢园区首次成为举办地

昨天，2021年服贸会的两场线上活动——澳大利亚专题活动、泰国专题活动分别在服贸会数字平台举办。记者从专题活动上了解到，2021年中国国际服务贸易交易会将于今年9月初在北京举办，地点设在国家会议中心和首钢园区。截至目前，已有55家国际机构书面确认将在2021年服贸会办展办会。

服贸会是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型交易会，也是我国服务业对外开放的重要窗口。作为与广交会、进博会并列的中国对外开放三大展会平台之一，服贸会创新办展模式，推出了线上服贸会数字平台，为中外展客商不间断开展对接洽谈、交流合作提供了新平台、新渠道，为深化国际服务贸易交流合作，推动全球服务经济发展发挥更加积极的作用。

北京市国际服务贸易事务中心相关负责人在推介2021年服贸会时介绍，2021年服贸会将设置全球服务贸易峰会、展览展示、论坛会议、推介洽谈、成果发布、配套活动等六大类活动，继续采取线上线下相结合方式举办。国家会议中心是历届服贸会举办地。今年首钢园区将首次作为服贸会的举办地之一。

据介绍，截至目前，已有55家国际机构书面确认将在2021年服贸会办展办会。其中，既有泰国、澳大利亚、爱尔兰等服务贸易发达国家和地区继续办展办会，也有北欧创新中心、保加利亚中国工业商会等机构首次组团参加。服贸会将全力为参展参会机构和企业提供贸易匹配、会务服务、媒体宣传等服务。