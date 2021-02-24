2021年1月全国法定传染病疫情概况公布：非典型肺炎、禽流感等无发病、死亡报告

人民网北京2月24日电 今日，国家卫健委在官网公布2021年1月全国法定传染病疫情概况指出，2021年1月（2021年1月1日0时至1月31日24时），全国（不含香港、澳门特别行政区和台湾地区，下同）共报告法定传染病521141例，死亡1476人。

其中，甲类传染病无发病死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、白喉和人感染H7N9禽流感无发病、死亡报告，其余22种乙类传染病共报告发病250601例，报告死亡1473人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及艾滋病，占乙类传染病报告病例总数的95%。1月1日0时至1月31日24时，全国报告新型冠状病毒肺炎确诊病例2493例，报告死亡病例2例。

同期，丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告，其余10种丙类传染病共报告发病270540例，报告死亡3人。报告发病数居前3位的病种依次为其他感染性腹泻病、手足口病和流行性感冒，占丙类传染病报告病例总数的96％。

附：2021年1月全国法定传染病报告发病、死亡统计表