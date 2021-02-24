这里有个专吃“汤汤水水”的“大胃王”

“店里忙疯了”，“我们排了一小时队”，“包厢真的是一厢难求”……牛年春节黄金周，得益于“就地过年”倡议的响应等因素，各地购物中心、商业综合体内许多餐厅，生意红火。据省商务厅数据显示，春节假期全省餐饮业累计营业额同比增长519.5%。

然而大快朵颐之后，餐桌上剩余的“汤汤水水”会去哪儿？为了弄清楚这件事，记者花了两天时间，专门跟随杭州上城区湖滨街道公共管理办公室主任连斌，一起去湖滨商圈几家餐饮店的后厨转了转，并走访了废弃油脂末端处置公司，了解到了背后的秘密。

实地探访：

后厨有个专吃废水废油的“大胃王”

2月21日晚上6点半，外婆家湖滨银泰in77B区店外坐满了排队等候的顾客，店内更是熙熙攘攘座无虚席。门店经理刘会应介绍，叫花鸡、西湖醋鱼、外婆红烧肉、龙井虾仁等都是消费者的“心头好”，“春节7天我们日均用餐达到300桌，叫花鸡每天能卖60只左右。”

在外婆家的后厨，一台方方正正的机器格外显眼。工作人员黄翔正熟练地将一份剩了大半碗汤和少许面渣的片儿川倒进机器上方的水槽中，并用铲子铺平，等水油顺着槽孔流入分离器内部后，再将过滤后的固体残渣转移至旁边的泔水桶里。随后，他按下机器的开关，不到一分钟，底部附近一根塑料管就流出了废油，流入放置在地上的专用容器内。

黄翔向记者解释了机器运作的原理：“这个设备能够根据水油密度的不同，将其分离。废水通过软管排入污水处理池，而餐厨废油就装在指定的桶内，由专门公司定期清运并处理，我们不用支付任何费用，只要配合做好废弃油脂收集工作即可。”

小龙坎火锅店的后厨，装了“智慧大脑”。“泔水250公斤，废油100公斤……”晚上10点半，小龙坎厨师长肖长明在手机“众食安”APP上输入当日的餐厨废弃物的数据；5个100斤规格的蓝色塑料密封废油脂桶，则由专业人员一个个装进收运车辆。整个收运过程中没有刺鼻的味道，更不会留下污渍。

肖长明说，这套“阳光餐饮智慧监管”系统不仅可以追溯每日的易腐垃圾回收情况，它还像一名虚拟管理员，后厨是否卫生、厨师穿戴是否规范等都会自动抓拍图像，并发出预警反馈，以便员工及时修正。市民也可以通过店内的监控画面对后厨的情况“一目了然”。

废弃油脂变身生物柴油

餐饮商家纷纷加入“回收行列”

如果说餐饮商家准确地分类和收集是看得见的“新时尚”，那么废弃油脂末端处置则是“看不见的服务”。

为了进一步弄清这些废弃油脂的最终归宿，记者跟随一辆封闭式收运车，来到了位于临安的将蓝餐厨废弃物处理有限公司。

车子驶进厂区，机器轰鸣，一桶桶从后厨过滤而来的“废油”，在这里开启了华丽变身。

“废弃油脂经提炼后去水去渣，产生出毛油，然后转运给具有生物柴油生产资质的相关企业，最终转变为生物柴油，并广泛用于各种工业项目。”公司负责人胡博维介绍，“跟传统能源相比，生物柴油的硫含量非常低，氧含量高，也不含有化石柴油中具芳烃类有毒物质，燃烧更加彻底，具有良好的环保性能。”据统计，从2019年底试运营开始到2020年底，已累计集中收运处理餐厨废弃油脂773.26余吨，处理规模在10吨/日。

目前，上城区湖滨街道共有300余家餐饮商户加入到废弃油脂收运工作的行列。“从运行效果来说，还是非常明显的，做到了从源头上对易腐垃圾进行分类，并进行无害化处理和资源化利用。”连斌表示，接下来湖滨街道还将根据实际情况，持续强化酒店、小餐饮店等门户的垃圾分类检查执法力度，确保废弃油脂得到规范处置。