武汉体育馆：春节期间场地供不应求

农历大年初六一大早，长江日报记者来到了武汉体育馆。还不到9时正式开馆，体育馆内已经热闹非凡，一楼的八块场地上，几十名羽毛球爱好者正在你来我往，挥拍对战。

丁玉宝是一位资深的羽毛球爱好者，他给自己所在的运动群起名“晨练羽飞”，群里大概有120余人。当天一共来了5人。他说，“以前过年我也喜欢回乡里串串门。今年国家提倡就地过年嘛，我就跟朋友们在这里运动一下，感觉也蛮好。”

场边的张绍琦一边擦拭着额头的汗水，一边向记者说，他就住在硚口，从家里到体育馆也就十多分钟。今天与他一同来的有同学，也有好友，住得最远的在光谷。“平时不常见的亲朋好友趁假期在球场上见见面，既联络了感情，又出了汗健了身。”他说，“感谢体育馆的工作人员，他们牺牲了自己的休假时间，为我们提供了贴心周到的服务。”

据前台值班的张师傅介绍，武汉体育馆位于城市中心，交通便捷，前来打球的市民很多，过年期间除了大年三十晚上，几乎是天天爆满，场地供不应求。从大年三十到正月初五，先后接待了600多人次。

体育馆场地联系人李莉说，免费开放期间，体育馆的相关工作人员轮流值班，每天都是提前个把小时做好相应准备工作，为前来健身的市民提供了周到贴心的服务，得到了一致好评。（记者朱文秀 高崇成 张琳 通讯员冯佳）