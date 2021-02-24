继续关注健康中国建设

【代表委员履职记】

全国政协委员张国刚：

“今年，我将继续关注健康中国建设和医疗卫生领域内的重大民生问题。目前，我已经准备好了‘推动智慧医疗5G+医疗应用场景’等5个提案。”正月初九上午，全国政协委员、农工党湖南省委副主委、中南大学湘雅三医院院长张国刚在接受记者采访时说，“社会主要矛盾发生了变化，对我们的医疗工作也提出了更高的要求。我们要抓住机遇，迎接挑战，更好满足人民群众对医疗服务和健康生活的新需求。”

“研究显示，到2035年5G将会为全球产出增加4.6%，目前我国处于‘十四五’规划的开局之年，推进供给侧改革是重中之重。”张国刚说，“互联网与医疗行业作为第三产业，符合国家发展转型要求，未来将为全球医疗领域提供超过1万亿美元的产品和服务，但存在安全、医疗应用场景单一的问题仍不可忽视。而5G网络凭借自身优势，在推动信息与医疗交互、智慧医疗建设、医疗应用场景完善方面的作用至关重要，因此，推进智慧医疗5G建设就是推进医疗改革。”

张国刚介绍，目前世界上众多国家都在医疗领域推进5G建设，如韩国无线电运营商SKT和延世大学医疗系统YUHS签署合作协议共同建设5G模范医院Severance，英国的斯旺西大学亦在尝试采用5G无线数据和纳米传感器进行3D绷带打印实验，日本则致力于远程医疗服务。由此可见，加强5G建设是当前医疗行业发展的关键。

张国刚表示，在今年的全国两会上，他还将就优化国家集中采购药品药事管理方案提出建议。

“目前前三批国家组织药品集采所涉及的112个品种，中选产品的平均降幅达54%，截至2020年，实际采购量达到协议采购量的2.4倍，节约费用超过1000亿元。同时，地方按照国家组织集中采购的基本规则，开展药品集中带量采购工作，省级集采累计达259个品种，每年可节约费用达到240亿元。”张国刚说，近两年，国家药品集中带量采购改革取得了突破性成效，但也存在一些不足。比如：医疗机构在国家药品集中采购执行过程中发现集采品种与临床指南脱节、集采品种产量不足、厂家停产已挂网包装规格，导致临床缺药；此外，药师在国家集中采购药品政策的执行和推广中发挥重要作用，但其劳动价值未在薪酬体系中体现，影响医疗机构药师队伍的稳定，进而将影响药品的科学合理使用。

全国第四次口腔健康流行病学调查显示，我国居民口腔健康知识知晓率为60.1%。儿童患龋情况呈上升趋势，12岁儿童平均龋齿数为0.86颗，12岁儿童恒牙龋患率为34.5%。65至74岁老年人存留牙数为22.5颗，中年人牙石和牙龈出血检出水平较高，牙周健康状况有待提高。在过去一年中，针对我国居民口腔健康状况，张国刚多次深入边远村镇调研，并准备了提案。

“在边远村镇地区，口腔卫生服务利用率、医疗水平仍然较低、儿童家长较少关注口腔健康状况，儿童患龋率居高不下。”张国刚说，“口腔健康是个人整体健康的重要组成部分，关乎每个人的全生命周期健康，也是现代社会文明程度的体现，应该予以重点关注。”（龙军）