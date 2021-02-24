河南平顶山查获制假酒窝点 涉案20余万

过年期间大家总会和亲朋好友坐在一起喝上两杯，可万一喝到假酒那肯定是比喝多了更让人上头的一件事。

今年2月初，平顶山市公安局湛河分局民警毛东伟、杨清泉在一次辖区村落走访时，发现姓彭的男子正将不明液体倒入五粮液酒瓶中，察觉不对的民警迅速排查，发现这是一个将低端白酒倒入高端酒瓶内制假售假的窝点，当场查获假冒“五粮液”商标的假酒13箱156瓶、42度五星白云边1箱6瓶，查获大量假冒“五粮液”“剑南春”注册商标的彩盒、标贴、包装盒、包装箱等包材，涉案价值20余万元。

后经湛河分局食药环大队深度研判、循线深挖成功锁定犯罪嫌疑人范某某、滕某某。2月13日，办案民警刘二尧、毛东伟、刘要恒奔赴郑州经过15个小时高强度侦查，于次日上午迅速出击，在郑州市二七区某大楼内将犯罪嫌疑人范某某、滕某某抓获归案。

经查，犯罪嫌疑人范某某、滕某某雇佣下线在平顶山北渡、叶县周边城乡接合部租用民房设立生产、仓储窝点，采购灌装机、包装机等生产加工设备，通过调制、灌装、喷涂防伪码和生产日期等手段将低端白酒灌入高档白酒瓶内，以次充好进行销售从中牟利。

截至2月15日，犯罪嫌疑人彭某某、范某某、滕某某三人已被依法刑事拘留，案件目前正在进一步深挖中。