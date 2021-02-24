吹爆！春节档国货之光

2021年春节档收获了78.22亿票房，不但诞生了《你好，李焕英》逆袭，《唐人街探案3》的影史神话也被打破，两部影片更是携手挺进“40亿票房俱乐部”。

都说春节档遍地是黄金，但既有《你好，李焕英》《唐人街探案3》这样的人气电影，也有《侍神令》《人潮汹涌》这样的失意之作，什么样的电影能进入春节档？把一部影片放进春节档的流程是什么？这对于普通观众来讲是超出认知领域的神秘问题。日前，顶端新闻·大河报记者采访多位电影业内人士，听听他们对春节档影片的认识。

春节档想进就能进的吗？

大家都知道春节是个能赚钱的档期，那么问题来了，一部电影能否在春节档上映，需要做哪些工作？

电影人李鑫介绍，要做好一部春节档电影，在拍摄上至少需要提前一年半进行立项筹备和拍摄，如果是特效大片，还要保证至少半年的后期制作时间。

一部电影定档春节后，在创作阶段就把它当做春节档电影来制作，《唐人街探案》第二部和第三部的合家欢风格，以及成龙的《急先锋》出现了过大年的场景，除了春节档，放在其他任何档期都不会取得理想的成绩，这也是《唐人街探案3》为何宁愿放一年都不愿改档的主要原因。资深电影发行人梦竹介绍，相关部门会对春节档进行调控，一般来说，影片以七八部为宜，多了容易造成排片困难，形成恶性竞争，少了也撑不起这个全年最大的档期。

进春节档成本比你想象的要高

《捉妖记1》暑期档大卖后，出品方将《捉妖记2》放在了2018年春节档，据媒体报道，《捉妖记2》的宣发费用就高达2亿。

电影发行人梦竹介绍，春节档影片的宣发成本会有明显的提高，但不一定能获得相应的票房回报，以《人潮汹涌》为例，这种类型的影片如果放在一个普通档期，表现不会很差，但春节档强片云集，经过头部影片的挤压后，还能留给《人潮汹涌》多少排片空间？梦竹说，“春节档的观影高峰期主要是初一到初三，影院当然会排上座率高的电影，当尾部的电影真正能回血时，已经进入了观影人次和票房双双下跌的时候，如果口碑再不占优，就成了两头空”。另外，一位不愿意透露姓名的发行人介绍，排片费也是春节档影片的主要发行支出，出品方在二、三线城市针对单个影城都会投入过万的费用去追求排片率。

观众喜欢哪种春节档电影

2018年的春节档冠军是《唐人街探案2》，亚军是《捉妖记2》，2019年春节档，宁浩的《疯狂的外星人》原本一路狂飙，《流浪地球》凭借良好的口碑后来居上，成为最终的票房冠军。

北京某电影出品方相关负责人认为，结局圆满，整体氛围轻松愉快的电影是春节档的首选，“现在大部分家庭都是上有老、下有小的结构，作为支柱，中年人正是受电影熏陶最深的一代，所以都会选择在过年期间带着家人在外聚餐，开开心心地看场电影，所以电影是否热闹就起到了很大作用”。

电影人李鑫认为，全年龄段的合家欢电影是春节档的首选，另外，有非常扎实的观众基础的IP电影，比如《熊出没》系列，《唐人街探案》系列，这两种类型是最容易引发票房声势的电影。“这个春节档大家都盯着《你好，李焕英》和《唐人街探案3》的较劲，但《熊出没：狂野大陆》悄悄过了5亿票房大关，对于这种体量的动画片来讲，显然是大赚的。”李鑫说。

经过《你好，李焕英》的火爆后，多位业内人士认为，亲情、搞笑、催泪将会成为未来春节档的首选影片类型，《你好，李焕英》是典型的能够调动“国民情绪”的影片，如今观众都很吃这一套，但电影市场和观众的口味都在变，“李焕英”类影片能火多久？现在还不好说。

春节档缘何高票价

据报道，2018年春节档冠军《唐人街探案2》和亚军《捉妖记2》总占比62.9%；2019年，《流浪地球》和《疯狂的外星人》两部影片档期内票房占比和为59.2%。今年，《你好，李焕英》和《唐人街探案3》的总票房占比为80.2%，上涨了20%。

业内共识是“高票价”让大多数观众不得不做出最多看两部电影的选择。

刘力是郑州一家影院的经理，对于今年的高票价，他表示，从2020年1月23日到7月20日，全国影院都处于停摆期，承担着房租、水电、人力和积压卖品等大量成本，复工后还面临着上座率的限制，影市表现一直很平淡，好不容易等到一个春节档，涨价就成了必然趋势。“如果仔细看猫眼、灯塔等购片软件信息的话，会发现很多影院采取了阶梯式涨价，不同的场次票价不同，不同的影片票价不同，甚至同一场影片，不同座位的票价都不相同，”刘力说，“头部电影的座位肯定是供不应求，就会提升影片的单价，从而提高票房，弱势影片会降低票价来走量，提高翻台率。”

《唐人街探案3》在上映头三天的排片是垄断式的，这跟超过10亿的预售有直接关系，影院排片会参考观众的想看程度和预售效果，但《唐人街探案3》的片长为136分钟，片长过长，翻台率相对较低，就只能以提升单价的方式来实现利益最大化。春节档为电影镀金？

有心的观众会发现，多部影片离开春节档后，表现都不尽如人意，2020年春节档电影因疫情集体撤档后，《夺冠》《姜子牙》《急先锋》《紧急救援》这四部改档上映的影片的票房都和春节档的预期票房有差距。

拥有无与伦比的观影群体，这就是春节档的独特魅力所在，在全民观影情绪的引导下，春节档的票房吞吐能力是平时档期的数十倍，李鑫介绍，春节档是一个抢钱的档期，但映后口碑的维护依然很重要，因为一部影片最终票房如何取决于影片质量本身，因为现在的观众越来越聪明，如果是烂片，前期宣传也好，明星云集也罢，可能头两天的排片很好，但经过口口相传后，后面的观众就掉头看其他电影了，《你好，李焕英》就是典型的例子，前期的排片和票房都远远落后于《唐人街探案3》，在经过观众好评，官媒点赞后，形成庞大的“自来水”群体，从而实现了成功逆袭。（王峰）