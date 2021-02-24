判断孩子是不是假性近视，做一件事就能知道？

长假期间，孩子们待在家里的时间多了，对外界知识的获得，通过手机、电脑、电视就能满足孩子的所有要求。长时间的用眼会增加近视的风险。

对此，郑州市第七人民医院眼科副主任医师杨红伟说，3岁以上儿童需要每年进行一次眼科健康体检，7岁学龄前儿童应到眼科做一次角膜地形图、散瞳验光、眼底检查、眼科A超等眼科全面检查，以确定是否有屈光不正。

判断孩子是假性近视还是真性近视，只需要做一件事就能知道了，那就是正规的散瞳验光。需要提醒家长的是，建议在眼科医生和验光师的指导下进行散瞳验光。

快速散瞳，主要适用于大龄儿童及成人验光人群；慢速散瞳，验光的结果会更准确，适合于年龄偏小的孩子，尤其是远视、散光，以及患有斜视、弱视的孩子。

散瞳验光后没有近视屈光度数就是假性近视，有近视屈光度数就是真性近视。

“近视一旦形成，是不可逆的，任何物理治疗及视力康复都是无效的。”专家提醒说，一旦患上真性近视，一定要配戴合适的眼镜进行矫正，“眼镜不是想不想戴的问题，而是该不该戴的问题，要根据检查的结果和具体的情况，才能决定该不该戴眼镜。”双眼的裸眼视力在0.3以下，对日常生活影响很大，必须戴眼镜；0.3到0.5的裸眼视力，对日常生活影响比较大，需要戴眼镜；近视超过100度，定期每半年复查，近视+散光的度数每半年增加超过50度，属于近视进展过快，需要长期戴眼镜；因为戴眼镜可以看得更清楚，看得更清楚对控制进展有利。无论何种类型眼镜的验配，都需要专业技术人员测量合适的度数、瞳距、瞳高等数据。

国际健康组织2016年提出了202020法则，即看近20分钟，眺望20英尺（相当于6米）远处目标20秒，科学防控近视的方法可总结为18个字“出去遛、少看近、定期查、配眼镜、阿托品、塑形镜”。

专家最后提醒说，戴眼镜的目的，一是为了治疗弱视，二是为了全程（远、中、近）都看得清楚，三是为了控制近视进展。（魏浩）