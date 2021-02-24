深圳建行、深圳农行明确：二手房按揭贷款以官方参考价作参考

2月23日，深圳建行透露，该行根据《深圳市住房和建设局关于建立二手住房成交参考价格发布机制的通知》（下称《通知》）发布的二手住房成交参考价格作为该行按揭贷款的参考依据，自2月23日起开始执行。

同日，深圳农行也透露，《通知》下发前的二手房贷款按原有制度执行，《通知》下发后该行以深圳市住建局发布的指导价为贷款发放的重要参考，具体细则正在研究制定中。

2月8日，深圳市住建局发布《通知》，公布了深圳3595个住宅小区二手房成交参考价。随后，相关专家表示，银行将以官方参考价作为发放贷款的重要参考，在此基础上有所浮动，太过离谱则可能触发约谈。

2月20日晚，深圳光大银行就已透露，根据《通知》及监管要求，深圳市住建局发布的二手住房成交价格将作为该行按揭贷款参考依据。该行也是《通知》下发以来，深圳地区第一个响应的银行。

截至目前，深圳建行、深圳农行、深圳光大银行都明确提出将深圳市住建局发布的二手住房成交参考价格作为按揭贷款参考依据的银行，而深圳工行、深圳中行等银行暂未明确。

虽然深圳建行、深圳农行等银行尚未透露贷款发放的具体细则，但是业内人士均表示，银行按照政府制定的二手住房成交参考价格成为按揭贷款依据已经是大势所趋。“后续将会有更多的银行跟进。”

前述业内人士解释称，对银行来说，二手住房按揭贷款将政府参考价作为依据，不等于将参考价格作为评估价格，而是将参考价作为主要依据。“可以看到，政府公布的各楼盘的参考价大幅低于市场成交价，不排除银行会在参考价格的基础上进行小幅度上浮的可能。”（记者 王春艳）