应对卒中 谨记“六忌”

卒中是危害生命健康的“头号杀手”，一旦发病，轻则导致很多功能障碍，重则导致死亡。

预防卒中，中国职业安全健康协会职业卫生技术服务分会副会长、广东省职业健康协会会长、广东省第二人民医院院长瞿红鹰指出，要靠自己积极改善甚至消除危险的诱因；应对卒中，就需要花点时间，清晰了解两大“必会”、六大禁忌。

“头号杀手”的确可怕

脑血管就像一张水系网，顺畅的血流让我们健康、自如。当脑血管突然破裂或阻塞，就像河流溃堤或堰塞成湖，就会出现缺血性脑卒中（即脑梗死）或出血性脑卒中（即脑出血、蛛网膜下腔出血等）。

脑卒中是我国人民群众生命健康的"头号杀手”，发病可导致肢体瘫痪、言语障碍、吞咽困难、认知障碍、精神抑郁等症状，且发病率高、复发率高、致残率高和死亡率高。

瞿红鹰特别指出，高龄、伴有脑卒中既往史或脑卒中家族史的人群，患脑卒中的风险将明显增加。

高血压、糖尿病、心脏疾病、肥胖、高血脂、吸烟、运动缺乏等，都是卒中发生的危险因素，可以在日常生活中积极改善甚至消除，这也是降低脑卒中发病率的根本措施。

两大“必会”你会吗？

第一“必会”：掌握“中风120”。

“1”是一张脸，看看对不对称；

“2”是两边肢体，看看力量是否对称；

“0”是聆听语言，看看说话清不清。

只要有其中任一异常，可马上判断中风可能，立即拨打急救120。

第二“必会”：熟悉卒中地图。

建议关注微信公众号“卒中地图”或小程序“中国卒中急救地图”。认真学习里面介绍的内容，知晓距离自己家最近的卒中中心，关键时刻可救命又降低伤害值！

牢牢谨记六大禁忌

一忌拖延等待。

突然出现以下任何一种症状，包括肢体乏力、说话不清楚、嘴歪、走路不稳、头晕、头痛时，千万不能想着睡一觉、休息一下，再看情况如何。

因为这些症状意味着脑卒中或脑中风可能发生，拖延等待是救治大忌。

请记住：时间就是大脑，每拖延1分钟就有10万个脑细胞面临死亡。

二忌老人独居。

老人独居，关注缺失，是导致脑卒中救治延误的重要原因之一。脑卒中会导致自我救助能力丧失，如肢体瘫痪而不能完成呼救，言语不清而不能陈述救治地点，又或者昏迷导致死亡而不被所知。

强烈建议：家有老人的，应关注其起居，并在身上留下救命卡片，以及老人的患病历史和紧急联系人等信息。

三忌盲目吃药。

一旦发生卒中意外，家人亲属往往容易情绪紧张，不分情况让患者服用阿司匹林、降压药等。

事实上，大家需要注意：脑卒中有可能脑出血，不能使用阿司匹林；脑卒中也有可能是脑血栓，不能盲目降压。

四忌舍近就远。

不论是身边家人朋友运送病人，还是120救护车运送卒中发作的病人，绝对不能舍近就远！脑卒中救治一定要就近送到卒中中心，第一时间进入急性脑卒中绿色通道，争取开通血管治疗的机会，而这个机会窗口仅有数小时！

再次呼吁：充分了解就近的卒中中心在哪家医院，做到“心中有地图，意外我不慌”。

五忌犹豫不决。

急性脑卒中绿色通道，要确保在4.5小时内给予静脉溶栓，16小时内给予手术机械取栓，医护人员争分夺秒完成标准化流程。

在此期间，最忌无端质疑接诊、CT检查、影像评估、取栓溶栓治疗等救治措施，电话四处咨询朋友看似“稳妥”，实则延误治疗战机。

六忌节日放纵。

无论是春节还是平时，聚会不可避免，熬夜、多酒、多烟、多油饮食往往是脑中风的多发诱因，积极改善甚至消除这些诱因，科学预防最重要！（全媒体记者何雪华 通讯员周颖怡、张爱武、朱健）