让新消费转化为新动力

数据显示，今年春节期间，全国邮政快递业累计揽收和投递快递包裹6.6亿件，同比增长2.6倍；全国重点零售和餐饮企业的销售额8210亿元，同比增长28.7%……在“就地过年”的倡议下，百姓的消费模式继续向线上转移，网购年货、外卖年夜饭等新消费为拉动内需作出重要贡献。

随着移动互联网、智慧物流等新技术日新月异，居民的生活方式、消费理念发生转变，这种转变也在反作用于消费市场，二者互为促进，共同推动了新消费的崛起。电商平台敏锐捕捉消费新趋势，纷纷打造“年货节”。数据显示，盒马“年货节”异地特色年货占比超40%，天猫“年货节”累计卖出3.8亿斤优质农产品。这不仅让“就地过年”的人们感受到浓浓的“家乡味”，也助推了很多农产品跨地域市场流通。

技术的进步，不仅激发了潜在的消费需求，也推动了消费升级。随着智慧物流的不断升级，网购配送时效持续改善，让百姓网购的意愿更加强烈。美团大数据显示，今年春节期间，餐厅营业率近70%。一些高品质餐厅还推出了丰富的外卖年夜饭套餐，供给端不断创新，满足了消费者追求高效率、高品质生活的需求。

消费升级也在倒逼企业转型，不断推出更符合消费者口味的产品和服务，开辟消费市场新的增长点。从今年一些爆款“年货”可以看出，传统商品融入了更多环保、科技、文化元素，受到消费者青睐。譬如，小家电品牌九阳联名可口可乐打造的年夜饭潮酷新装备在各大电商平台上热卖，九阳还利用社交网络平台完成销售转化和用户留存，让传统的锅具、烤箱打破年轻圈层，使得“在家做饭”成为年轻人追捧的新潮流。

小小购物车一头连着民生，一头拉动着中国经济基本盘。从老百姓的年货购物车中可以看出，一方面，我国消费市场在经受疫情考验后释放出巨大潜力、强大韧劲和旺盛活力；另一方面，供给端对消费市场的引领作用不容小觑。在线上线下融合等新商业模式以及社交网络和新媒介等新场景的驱动下，企业也在顺势而为，通过超前设计规划新产品、推出新服务，从而引领了消费，助推了消费升级。下一步，企业只要摸准市场消费脉搏，不断挖掘百姓需求，打造新的消费亮点，就能将春节的新消费热潮转化为推动中国经济蓬勃发展的新动力。