登高爬山有讲究 这样避免膝盖疼

春天来了，不少人选择爬山登高。踏青健身祈福“三不误”。不过爬山虽好，错误的爬山姿势或运动量过大，就有可能导致后遗症——膝盖疼，那么我们该怎么应对这种膝盖疼呢?广州市红十字会医院康复医学科主任徐武华支招：

首先，很多人有错误的认知，觉得下山可以依靠惯性速度就可以快点，殊不知对膝盖伤害最大的方式就是下山。在下山的时候，很多人会把身上的力量都集中压在膝关节处，这样虽然能减少体力的消耗，但是膝盖就会受到比较大的伤害，“所以我们在下山时要学会轻巧地走路，前脚掌和腿部外边尽量要先接触地面，后脚跟只需要保持平衡。”

专家介绍，在爬山途中休息的时候，我们千万要记住对身体酸疼的地方做一下伸展运动，促进血液循环。如果出现酸痛，要对酸痛的部位进行按摩，使得身体放松，来加快血液循环减轻酸疼。

爬山后膝盖疼痛，可以对膝盖进行热敷。当然，热敷采用的温度要适宜，不宜过高或过低。热敷可以有效地缓解人体因为爬山产生的膝盖负荷情况，从而有效地分解运动者膝盖部位内的乳酸，进而达到一种缓解膝盖疼症状的效果。（全媒体记者张青梅 通讯员孙冰倩）