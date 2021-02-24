春季养生防病就吃这些

已是春暖花开时节，广州医科大学附属中医医院治未病科高三德副主任中医师介绍，春季养生要顺应春天阳气生发、万物始生的特点，逐渐从秋冬养阴过渡到春夏养阳，此时要注意保护阳气。春季由肝主令，所以立春养生主要是护肝畅，养肝的关键就是要保持心情舒畅。春季养生应多吃辛温发散食物，可选以下食材：

春芽：春日食春芽。孔子说“不时不食”，意思是，不是这个季节的（东西）就不吃。春天里的植物生发出鲜绿的嫩芽，可以食用的春芽有很多，如香椿、豆芽、蒜苗、豆苗、莴苣等。

韭菜：春天气候冷暖不一，需要保养阳气，而韭菜最宜养阳。韭菜含有挥发油、蛋白质、脂肪和多种维生素等营养成分，有健胃、提神、强肾等功效。春韭为韭菜中的佼佼者，味道尤为鲜美。其根白如玉，叶绿似翠，清香馥郁。春韭吃法多样，既可佐肉、蛋、虾、墨鱼等，又可做包子、水饺的馅料。

春笋：被誉为“素食第一品”的春笋，自古以来备受人们喜爱。文人墨客和美食家对它赞叹不已，有“尝鲜无不道春笋”之说。春笋笋体肥厚，美味爽口，营养丰富，具有清热化痰、益气和胃、治消渴、利水道、利膈爽胃等功效。

樱桃：樱桃素有“春果第一枝”的美誉。其性温，味甘微酸，具有补中益气，调中益颜，健脾开胃的功效。春食樱桃可发汗、益气、祛风及透疹。但需注意的是，樱桃属火，不可多食，身体阴虚火旺应忌食或少食。

菠菜：菠菜是一年四季都有的蔬菜，但以春季为佳。“春菠”根红叶绿，鲜嫩异常，最为可口。春季上市的菠菜，对解毒、防春燥颇有益处。中医认为菠菜性甘凉，能养血、止血、敛阴、润燥。因菠菜含草酸较多，有碍钙和铁的吸收，吃菠菜时宜先用沸水焯烫再烹饪食用。

葱、姜、蒜：葱、姜、蒜不仅是调味佳品，还有重要的药用价值，可增进食欲、助春阳，还有杀菌防病功效。春季是葱和蒜在一年中营养最丰富，也是最嫩、最香、最好吃的时候，此时食用可预防春季常见的呼吸道感染。

此外，春季需要滋补调养的，可以使用西洋参、龙眼肉、党参、黄芪等炖鸡或瘦肉。（全媒体记者张青梅 通讯员梁译尹）