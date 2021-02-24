雨水养生：重在祛寒湿

广州在晴好天气中迎来新春开工首日，一时忘了“雨水”节气已经到来。广州日报全媒体记者陈忧子 摄

春暖花开，广州的天气逐渐回暖，雨水渐多，气候以多风多湿为主，加之此时冬寒尚未完全褪尽，流感、过敏性疾病和心脑血管疾病较为多发。治未病专家提醒，中医养生当以避风防寒、温散寒湿为重点，日常饮食以平和食物为主。总体注意三大原则：避风寒，防春燥，养脾胃。

避风御寒慎防病

广东省中医院珠海医院治未病中心成杰辉说，雨水时节正处初春，虽然气候从冬寒向春暖过渡，但仍处在调整阶段，冷空气仍较频繁。外出踏青活动，当注意不要减衣过早，爱美的女士可围上一条薄丝巾，优雅大方又能保护颈部免受风寒。初春乍暖乍寒，天气多变，老人家当慎防心脑血管意外，因此尤其应该注意保暖。

防潮除湿保安康

雨水之后天气转暖，也开始出现风干物燥的表现，人体容易出现口舌干燥，口唇干裂等现象。应该多吃新鲜蔬菜，补充体内水分；食物以平性为主，容易消化的应该多吃。

随着天气转暖，室内逐渐开始出现回潮现象，湿气加重的问题让人甚是懊恼。潮湿天气时，腰膝关节病、类风湿关节炎、强直性脊柱炎，还有各种软组织风湿病容易出现症状反复或加重。及时使用吸湿剂、除湿包等保持室内干爽，或可利用空调或专门除湿器抽湿，以免家具霉变、衣物湿冷致病。家中食品防潮也不容忽视，食物尽量放入冰箱，干货注意密封保存，家中药品除密封外也可考虑加入安全的干燥剂。

广东省中医院中医经典病房主任颜芳提醒，日常不要用太冷的水去洗脸、洗手、洗鼻调理鼻炎等。湿寒容易侵入关节，对一些年老体弱病人群，更容易导致关节炎。

少沾油腻胃肠轻

成杰辉说，雨水时节湿气渐重，若肥甘厚腻摄入过多，湿气内外交困容易滞伤脾胃而引起消化系统的疾病。如胃肠型感冒、消化不良、胃炎肠炎等容易发生。饭局多的朋友注意多吃蔬菜减少油腻，饭后零食不宜贪嘴，饱餐后可适当饮用大麦茶、橘普、花茶等消滞醒脾。次餐或次日饮食尽量以清淡为主，让消化系统得到充分休息和调整而恢复活力。

颜芳提醒，倒春寒还容易导致人体内脏郁热，所以不要吃太燥热的食物以免火上加油，郁热使人贪凉，喝凉茶、吃冷饮也会伤及腑脏脾胃，出现胃寒、胃凉、腹泻。总之，冷饮、寒凉蔬菜等性凉食物，辛辣、白酒等性热食物，都是要避免的。

“艾”护阳气祛寒湿

雨水时节“风、寒、湿”当道，所谓“寒从足下生”“湿性重浊”，艾叶煮水泡脚能散寒除湿、温经通络，于此时用于防病保健最适合不过。可取艾叶50克加水3000毫升大火煮沸后小火续煮5分钟，放凉至40℃~50℃泡脚，对容易外感、有关节疼痛的朋友非常合适。家中也可常备艾条，艾灸大椎、涌泉、足三里、神阙、关元等穴位，有健脾益气、护阳强身的功效。糖尿病患者注意泡脚时水温不宜过高，艾灸时掌握好艾条与皮肤间的距离，以免烫伤。

摩腹调脾助运化

雨水时节宅居家中，活动减少，食欲不佳，人们容易出现胃肠不适，简单的摩腹动作有健脾胃、助消化的作用，可帮助改善症状，男女老少都适合。具体方法：搓热双手，然后双掌重叠置于腹部，以脐为中心，用掌心沿顺时针方向由内向外按摩36周，再逆时针方向由外向内按摩36周，卧、立均可。建议饭后半小时、晨起或临睡前进行。摩腹动作简便易行，有助于防治胃肠疾病，可用于日常保健。

雨水食疗方

山楂乌梅消滞茶

【材料】山楂10克，乌梅10克，谷芽10克，麦芽10克，冰糖适量。

【做法】所有药材洗净后放入瓦煲，加水600毫升，大火煮开，转小火，再煮20分钟后加入冰糖即可。

【功效】生津止渴，开胃消滞。

金橘芡实小米粥

【材料】金橘20克，芡实100克，小米50克，生姜少许。

【做法】将金橘洗净切片，芡实、小米淘洗干净，然后把所有食材一同入锅，加水适量，大火煮开，改用小火熬成稠粥即成。

【功效】健脾养胃，疏肝理气。

紫苏杏仁粥

【材料】紫苏叶10克，杏仁10克，白米50克，生姜3片，大枣3枚。

【做法】白米洗净，加水适量，加入杏仁、生姜、大枣煮粥，待粥快煮好时加入紫苏叶，粥成温热喝粥。

【功效】解表散寒，理气和胃，化痰止咳。（全媒体记者周洁莹 通讯员何明坤、庄映格、宋莉萍）