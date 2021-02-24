就地过年催热“泡酒店”

春节期间，为响应“就地过年”倡议，很多年轻人选择留在工作城市过年，就地逛景区、“宅酒店”成为“本地游”的热门选择。

旅游平台数据均显示，一线及新一线城市，如上海、北京、广州、深圳、成都、南京等成了春节最热门的本地游城市。而酒店是本地游中的主要场景，主题乐园酒店、城市近郊的星级品质酒店需求较为旺盛。春节期间，高星级品质酒店、主题乐园酒店预订量同比增长80%，一些城市近郊的星级度假酒店甚至一房难求。

飞猪数据显示，春节期间高星级酒店量价齐升，预订量同比增长超160%，客单价同比增长33%。主题方面，除了情侣、电影等主题酒店，电竞酒店、宠物民宿、包栋型轰趴别墅受到青睐，客单价均有不同幅度的上涨，涨幅区间在30%-100%，其中，宠物民宿同比涨幅最大，达到近100%。

不少城市相继推出的电竞酒店算是在电竞热潮下的新物种，无论是王者单排，还是甜蜜“双排”，或者好友齐聚四人开黑、五人LOL，都能找到合适的场地和房型。最大的好处是玩累了能立即休息补充“能量”。

除了能“倒头就睡”，电竞酒店的游戏设备也相当专业。为游戏而生的“外星人”电脑机能强劲，绝不拖后腿；不仅可选择超宽视野的曲面屏打开“物理外挂”，也可选择百寸4k投影仪感受什么叫身临其境；流线型设计的专业座椅或太空舱座椅久坐不累；可以声控、感控的智能家居极具科技感……游戏玩家们来这里“泡酒店”度假能过足游戏瘾。

“留守宠物”是每年春节宠物家庭需要解决的问题。今年能就地过年，顺便带着猫猫狗狗出去一起放松，算是对平日里不能时刻陪伴的“补偿”好方式。民宿和宠物友好酒店提供了解决方案。这里的服务人员对待宠物都非常亲切，独栋或者独院的院子内宠物们可以撒欢乱活动，有些还提供宠物乐园和宠物清洁等服务。不过需要注意的是，一般此类民宿和酒店需要额外支付宠物清洁费，订房前要事先了解清楚。

对于喜欢呼朋引伴的人来说，包栋型轰趴别墅完美解决了“扰民”问题。“轰趴”是英文“home party”的谐音，而小伙伴们在家开派对，如果不是在独栋别墅里，那就免不了面临噪音扰民的问题。春节期间，就地过年的好友相聚让轰趴别墅一房难求。这里不仅可以欢唱KTV、舞池蹦迪、棋牌室内打牌、狼人杀，还可以院内烧烤、温泉泡汤，将所有娱乐方式一网打尽。

此外，还有不少游客选择预订包含年夜饭、下午茶、自助餐和玩乐项目的酒店套餐类产品，个性化定制套餐成为消费之选，如度假酒店+下午茶、酒店+滑雪票+晚餐、酒店+儿童乐园/博物馆等。

比如武汉的联投半岛酒店，已推出应景的樱花下午茶。2月樱花未开，但美味提前赶到。北海道樱花芝士蛋糕、树莓樱花酸奶慕斯杯、樱花蛋糕卷、恋恋蜜语马卡龙、樱花气泡汁等等，让味蕾感受满满的樱花。

北京的下午茶则带你感受“京味儿”。北京金茂万丽酒店的下午茶“故宫以东”，每一份下午茶套餐搭配一套纯手工制作的四合院儿，用西方甜品的翻糖手法呈现出中国风。当豌豆黄、绿豆糕、糖瓜儿、冰糖葫芦被精心摆在落雪的小院儿里，哪位食客能不心动？文/记者 陈斯