春季限定樱花美食来了

眼看要入春，樱花限定美食粉嫩登场。樱花饼、樱花酥、樱花口味饼干，或者自己动手做樱花奶球、泡芙，颜值高、口味清新，这个季节不要错过。

3D刻印的樱花含苞待放，粉嫩的樱花饼少女心爆棚。作为武汉特色，樱花饼在造型上更加“精进”，除了传统的圆饼和烤制的色泽，全身粉嫩加上樱花刻印的造型更加“彰显身份”。口感软糯，香甜不腻，加上淡淡的樱花香气，在诸多鲜花饼中凭实力出位。

新派的樱花酥干脆做成了樱花的形状，但仍然采用传统的手工制作酥皮的方式，粉嫩的花瓣包围着中心的芝麻“花蕊”，呈盛开之势。一口咬下酥脆的外皮，露出绵密的豆沙，伴随着芝麻的焦香。

樱花味薯片是薯片品牌乐事的应景之作，限时供应。薯片变身粉色，酒酿味源自樱花米酿味调味料，口味好评度褒贬不一，适合喜欢尝鲜的人士。奥利奥去年3月推出的春日限定樱花抹茶饼干，马卡龙配色加之包装上“春日好樱缘”、“樱为有你”的文案，一上市就圈了不少粉。售罄后还有不少粉丝苦苦期待，因为粉色饼干是最好的制作樱花慕斯的原材料。所以，不少网店仍用其照片吸引客流，但上架其他品牌的粉色饼干并备注“非奥利奥”。

和路雪的新品车厘子樱花口味冰淇淋用樱花粉做了“底色”。其实，每年樱花季，冷饮品牌或者街边的冷饮小店都会推出樱花天然色素做成的奶油冰淇淋，比如麦当劳的樱花味甜筒。有的冰淇淋球上还会点缀一朵粉嫩樱花，一口咬下就像拥有了整个春天。

日本零食樱花布丁也是多年来的“网红产品”。它外表形似果冻，其实是由点心和果子演变而成，也称水信玄饼。晶莹剔透的外形中包裹着盛开的樱花，如梦如幻口感清淡顺滑，使用前放入冰箱味道会更美妙。需要注意的是，因为采用新鲜樱花，并且赏味期只有三个月，属于季节限定，所以要当心全年都能购买的店家有可能是“山寨版”。今年，日本糕点品牌荣太楼的樱花布丁从1月15日开始贩卖，并且将持续到5月31日。

热爱烘焙的人士，自己动手也是不错的选择。例如水信玄饼，就可以用白凉粉、盐渍樱花等自制完成。制作过程需要注意将樱花泡开，让花瓣散开。可以选择雪碧或者其他风味饮品煮开（还可以加入米酒），倒入白凉粉并搅拌；然后将樱花放入模具，并倒入白凉粉，放入冰箱冷藏；约2小时后拿出脱模，就制作完成了。

樱花曲奇也是烘焙界的限定季节“爆款”。需要在制作过程中加入适量火龙果汁来调色，并且需要用裱花袋挤出樱花的形状。作为家庭下午茶的佐餐，增添了春日气息。文/记者 陈斯