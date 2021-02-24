陶勇医生复信北京五位中学生

近日，曾在去年年初暴力伤医事件中遭受左手骨折、颅脑外伤、险些丧命并引发社会广泛关注的北京朝阳医院眼科陶勇医生收到一封来自北京四中五位高中生的来信。五名北京四中高一年级的同学向他请教如何确定人生目标，并且一直坚定走下去。这其中，还有想学医的同学表示，面对社会伤医事件频发、网友吐槽“学医苦、学医累”、家长持反对态度等种种困惑，自己也很迷茫，不知道是该坚持还是放弃。

陶勇医生回信既温暖又坚定，并在微博上坦言“把过往变成营养”。在信中，他告诉同学们自己如何从 “小镇做题家”成为一名心怀理想主义的大城市医生。

北京青年报记者注意到，陶勇医生与学生们的通信在“新华每日电讯”公号上发表后，目前点击量已破万，不少网友留言热议。

人生读透“笑忘书”和“职业书”

在信中，陶勇讲述了自己如何从一年前的伤医事件中走出来，“走遍天下都不怕，靠的是‘笑忘书’、‘职业书’，这两本书。”

针对“笑忘书”他举的是中国围产医学之母——严仁英教授的经历：作为协和医院妇产科专家，她曾在厕所里打扫卫生长达十年之久；作为北大医院院长的她到荒郊野外调查农村孕产妇的死因，最终制定并推广了围产医学，大大降低了孕产妇的死亡率。面对苦难，严教授说了八个字，“能吃能睡，没心没肺”。

针对“职业书”他举的是自己的例子：“我是医生，每天接触的都是生老病死，或者是身体残疾和苦痛的人，或者是心理焦躁和烦闷的人，都是负面和阴影。”他在信中说：“往往鲜艳的花朵盛开在污泥之中，所以我也同时看到很多一贫如洗，却还坚持劳动、不放弃治疗的人；也看到很多明知自己身患绝症，但仍然怀揣梦想、不断地进取奋斗的人；还看到很多被孤立、被误解、被伤害、遍体鳞伤但仍心无恨意、笑对人生的人。”在微博上，有网友留言点赞并表示“笑忘书”、“职业书”这两本书要收藏。

日常工作成为精神力量的源泉

北青报记者在北京四中高一6班的陈南钰、孙宗逸、王雪卿、张丁凤、张潇伊五位同学的信中看到，同学们对于“成为一名医生”这一理想感到迷茫，写信请教。“在网络上看到许多医闹事件的报道和‘学医苦、学医累’的吐槽后，家长对于我们想学医持反对态度。对此，我们也很迷茫，不知道是该坚持还是放弃。我们想就这个问题寻求您的答案，请问是应该放弃这个追求，还是说服父母支持我们的选择？对于医生这个职业的现状和前景我们并不是非常了解，所以想针对这点请教您。”

对此，陶勇写信回应称，“医生的日常工作，不仅没有让我觉得厌烦，反而成为精神力量的源泉。”“从一开始，我就不满足于只是赚钱和获得名誉，应该说，理想主义的人更‘贪心’，因为他们要的是自己内心的满足。”他还说，“我也不能活在真空里，我也尊重世间的评价标准，只是保持平衡、没有走极端，不会为了追求更多的财富而牺牲自己的理想”……信中，他表达了诸多对社会、对人生、对医生这一职业的思考。最后，他鼓励同学们，“希望你们的人生多一些选择的自由，同时也保持对初心的敬畏。”文/本报记者 蒲长廷

信件摘录

我觉得我可以做到“走遍天下都不怕”，靠的是另外两本书。

一本书是“笑忘书”。我是九三学社社员，2013年我有幸参加了九三学社前辈严仁英教授的百岁生辰庆祝。严教授是协和医院妇产科专家，她曾经悲惨到在厕所里打扫卫生长达十年之久，以至于妇产科遇到疑难杂症，会说“到厕所去找严教授”。

提起那段苦难，严教授说了八个字，“能吃能睡，没心没肺”。你们看，“笑对苦难”，“忘掉悲伤”，把这本书学好，提升逆商，人生还有什么可以打败咱们的呢？

另一本书是“职业书”。我是医生，每天接触的都是生老病死，或者是身体残疾和苦痛的人，或者是心理焦躁和烦闷的人，都是负面和阴影。

但这个世界有意思的地方在于，往往鲜艳的花朵盛开在污泥之中，所以我也同时看到，很多一贫如洗，却还坚持劳动、不放弃治疗的人；也看到很多明知自己身患绝症，但仍然怀揣梦想、不断地进取奋斗的人；还看到很多被孤立、被误解、被伤害、遍体鳞伤但仍心无恨意，笑对人生的人。

医生的日常工作，不仅没有让我觉得厌烦，反而成为精神力量的源泉。

——陶勇

您曾在那个办公室遭遇了袭击，留下了身体和心灵上的创伤。但您在《朗读者》中回答董卿老师“为什么没有换一个办公室”的问题时，表明那间办公室并不只会让您想起害怕的事，更会想起许多美好感人的事。这表明您的内心不只是勇敢的，还有更多的善良。

对于伤痛，您认为它成为了提高您生活幸福感的因素，这或许是您对待一切人生经历的态度。伤痛提高了您的社会知名度，从而深化了您的社会责任感，为您提供了更好地创造社会价值的机会。是您对于实现个体生命价值与实现社会价值的人生追求，让您得以化伤痛为契机。

当然，您也提到了自己的困惑。比如面对“天花板”的彷徨，不断权衡在公立医院和私立医院工作之间的利弊，考虑“从医值不值得”的问题。然而正如您所说，“通过对医学理念的思考，可以帮助我建立一套自洽的逻辑体系，也就是信仰”，您将信仰和职业结合，于是所谓的困境似乎也不再成为困境。

——陈南钰 孙宗逸 王雪卿 张丁凤 张潇伊

对话

“笑对苦难，忘掉悲伤，不忘初心，坚持选择”

对话人：北京四中高一6班学生张潇伊

北青报：为什么想写信给陶勇医生？初衷是什么？

张潇伊：寒假前，老师给全班同学布置了“思考题”，一看到见字如面之时代英雄、行业模范这两个小板块，心里就立刻涌现出陶勇医生的形象，之前新闻媒体报道过他的事件，陶勇医生又是眼科行业专家又是英雄，恰好他和我妈妈都是九三学社的社员，于是就托妈妈帮助把信转交给了他。

因为我本人还有小组的一个同学都想学医，被医生这个职业的社会责任感深深地吸引，但同时对于医生这个职业又充满无限的未知，所以也可以借此机会请教下陶勇医生，相信他会给予我们很有价值的建议。

北青报：写信的过程是什么？5名同学如何分工如何沟通？

张潇伊：因为这是一次小组任务，所以我们有过很多次沟通。我们利用腾讯视频还有微信语音先一起查看了陶勇医生的介绍，发现越是了解他，我们就越敬佩他，灵感自然也就油然而生。接着，我们把信的大体结构列出来，有了明确的思路，我们成员的其中一位王雪卿同学很早就关注了他的微博，陶医生可以说是她的偶像，恰好她的文笔非常好，于是就自告奋勇地当主笔。在孙宗逸和陈南钰同学的帮助下把信的内容完成出来。

我和张丁凤同学的梦想都是当一名医生，所以负责向陶勇医生提出我们个人的问题还有我们这个年龄段的青年们对医生这个职业的共性问题。信没有修改很多次，因为前期工作做得很充实，写出来的感觉和我们心里想的也很一致，最后的整理定稿都是一些词句的小问题，没有太大的改动。最终在大年初四定稿。

北青报：你们看完陶勇医生的回信后，感受是什么？受到了什么启发？

张潇伊：我们看到了人生的意义，人生的规划，人生的智慧。他用幽默的语气、真实的生活事件，让人在感动中有笑，欢乐中有哭，温暖又有力量，让我们对价值观、人生观都有了新的理解，知道了我们新一代的青年在现在这样的环境下为什么学习，学习的目的是什么，我们该肩负起社会责任去为自己的理想奋斗，通过自己不懈的努力长大后去为人民付出。

未来，我们要笑对苦难，忘掉悲伤，不忘初心，坚持自己的选择，做一个“贪心”的理想主义者。

文/本报记者 蒲长廷

背景

左手仍处失能状态 很难再次操刀手术

2020年1月20日，朝阳医院眼科发生暴力伤医事件，陶勇左手骨折、神经肌肉血管断裂、颅脑外伤、枕骨骨折，两周后才得以脱离生命危险。

在受伤114天后，他恢复出诊；同年10月，他的随笔集《目光》出版；年末，他登上《脱口秀反跨年》，他的表现让全场喝彩，刷屏网络。

今年2月2日，行凶者崔振国被以故意杀人罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。

如今，陶勇的左手仍处于失能状态，主动手握取物的动作做不来。陶勇说，已无太乐观的预期，重返手术台机会已很渺茫，很难再亲自操刀做手术了，以后将以指导为主。

他的工作也还在继续。在他的微博上，还坚持一个栏目“每周一答”，回应患者的疑问；在眼科专业上，他与团队取得的科研新成果即将发布；他还发起“天下无盲”公益行动，帮助更多低视力人群融入社会。文/本报记者 蒲长廷