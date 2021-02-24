货运网约车要补上安全短板

2月6日，湖南长沙一名23岁女孩在货拉拉平台预约搬家订单，跟车搬家途中，从货拉拉面包车的副驾驶跳窗，后经抢救无效不幸离世。近日，此事经媒体曝光后，立刻引发舆论高度关注。

从现有公开的信息来看，目前事件存在着两大疑点，一是女孩跳车动机是什么？事发当天，她还跟妈妈分享工资条，计划给家人过生日、包红包，而在跳窗前6分钟，她还在微信群中与同事分享趣事，完全看不出有自杀倾向。二是司机在行驶过程中为何三次偏航？这些疑点也是破解案情的关键。目前相关情况警方还在调查中，真相究竟如何，公众还需耐心等待。

但是可以确定无疑的是，这起跳窗事件充分暴露出了货运网约车的安全漏洞，敲响了货运网约车平台的安全警钟。试想一下，如果平台有强制安装的录音录像设备，也许真相早就一目了然；如果司机第一次偏航时，平台就能果断介入，也许悲剧就不会发生。现在说来这些都是假设，但是，“道路千万条，安全第一条。”安全是对网约车的最基本要求，客运网约车如此，货运网约车亦是。

此次事件不由得让人联想起几年前的客运网约车，虽然方便快捷，用户庞大，但因为频频发生安全事故，不得不下线整改。惨痛的教训和生命的代价倒逼客运网约车平台增加了多项安全保障功能，比如录音录像、一键报警、亲友提醒、偏航时平台会及时介入等，有的平台还加大了对司机的培训和考核，这些举措不仅对提高客运网约车的安全性有积极作用，也提升驾驶员的综合素质和安全素养。不断升级的安全监管，让乘客对客运网约车的认可度越来越高。

客运网约车与货运网约车，虽然经营内容并不完全相同，一个拉人一个拉货，但是，同样是第三方平台提供服务，在许多方面有类似之处。而且，货运服务中并非完全拉货，搬家通常都会有人跟车。那么，在平台安全监管上，关于客运网运车的一些强制性措施，对于货运网约车无疑也是完全适用而且必要的。

货运网约车平台虽然是一个对接货运需求和货车司机的网约车平台，但是随车的货主，绝不能成为被忽视的一环。女孩跳窗事件还在调查，但无论调查结果如何，货运网约车平台应主动作为，升级App增加录音录像等功能，尽快补上安全漏洞。监管部门也应以此为契机，加强行业管理，以保障用户的人身和货物安全。毕竟，安全是行业健康发展的根本。 （谭敏）