接种新冠疫苗28天后 超九成受种者产生抗体

新冠疫苗安全性和有效性如何？有必要接种吗？昨日，针对市民关心的问题，北京市疾控中心官方微信号发布科普贴一一回应。前期试验表明，全程接种28天后90％以上受种者都会产生抗体，保护效果明显。因此，非常有必要接种新冠疫苗。

市疾控中心表示，安全有效的疫苗是预防疾病最有力的武器，接种疫苗后可以刺激人体产生抗新冠病毒的免疫力，阻挡新冠病毒感染。因此，凡是年龄在18岁以上、59岁以下的人，在没有接种禁忌症的情况下，都应该接种新冠疫苗。我国疫苗在研发、试验、审批、上市、储存、运输、接种等全流程都有非常严格的管理规定。本市已经建立起完善的疫苗冷链系统，储存和运输均严格按照规范执行。接种单位、医护人员都经过了专业培训和严格审核，按照标准操作程序进行接种。前期试验表明，全程接种28天后90％以上受种者都会产生抗体，保护效果明显。少数人接种后接种部位有红肿、硬结、疼痛，极少数人出现发热、乏力、恶心、头痛、肌肉酸痛等症状，通常无需处理，一般1-2天可自行恢复。目前全国接种新冠疫苗超过1500万剂次，更进一步证明我国疫苗是安全的。（记者 蒋若静）