让住房租赁市场更规范

日前，广州市住建局发布《关于进一步加强住房租赁市场管理的通知（征求意见稿）》。通知显示，广州将从从业主体、房源信息、租赁资金监管、租赁合同、网络平台责任、租赁服务、房屋安全、纠纷调处机制等八个方面，加强住房租赁市场管理。

说起租房，很多人都有一部“血泪史”，甚至还交过数额不菲的“学费”。近年来，住房租赁市场加速迈向“互联网+”，又出现了不少新情况新问题。装修污染超标，租房“被贷款”，长租公寓“爆雷”……老问题叠加新情况，让人难以省心。怎么办？民之所望，施政所向。强化市场监管，坚决遏制行业乱象，相当必要。

通知有何特点？首先，内容细。从房源、租金到合同、服务，通知基本涵盖了租房的全过程、各方面。其间各种细节繁杂琐碎，通知均有提及，可谓思虑周全。比如收费要明码标价，在不同渠道发布的房源信息应当一致，加强租赁合同管理——论内容，相当细致。

其次，措施准。租房市场种种乱象，跟钱直接相关。通知要求相关企业应当开立住房租赁资金“政银企”三方监管账户，并通过该账户收取租金及押金；要求不得以隐瞒、欺骗、强迫等方式要求承租人使用住房租金贷款，不得以租金优惠等名义诱导承租人使用住房租金贷款……这些措施瞄准了行业的痛点，且打蛇打七寸，干脆利落、十分精准。再比如，在租房中信息不对称是一大难题。通知明确要求使用“阳光租房”平台。从从业者到房源信息，一律备案，确保真实、透明。

其三，力道足。通知强调，加强日常监测和违法违规行为查处，要求建立多部门协同联动机制，形成监管合力，加大整治规范租赁市场工作力度。针对租房市场的监管，历来是一大难题。强化日常监测，加大政策力度，不可或缺。

租房问题事关民生福祉。作为其中的重要组成部分，租房也是重大的民生问题。强化监管，严加规范，其目的就是为市场“排雷”，让租房这件民生大事变得更舒心、更安心，助力整个行业的良性发展。

住有所居，也是城市吸引力的关键一环。《全球城市史》作者乔尔·科特金曾说：“哪里更宜居，知识分子就选择在哪里居住，知识分子选择在哪里居住，人类的智慧就在哪里聚集，人类的智慧在哪里聚集，最终人类的财富也会在哪里聚集。”其实，不只是知识分子。能否吸引方方面面的劳动者，直接关系一座城市的活力、竞争力。而人们来到城市，落脚的“第一站”通常离不开租房市场。能否吸引人、留住人，在一定程度上要看住房租赁市场能否更透明、更规范。（夏振彬）