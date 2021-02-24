做医美应先留证，但监督责任不归个人

福建福州市民张女士隆鼻引纠纷，维权4年未果，在福建省消委会调解下，近日此事以医美机构退还所有费用告终。福建省消委会提醒，医疗美容消费需谨慎，消费前要查验医务人员和医疗机构资质证明材料，仔细阅读合同，且合同必须加盖“医美机构”公章。术前要对手术部位拍照或录像，保存好就医期间的一切资料，所有就诊档案都必须自留一份。要保留好“医美”期间所有转账凭证、发票等票据，以及与医护人员往来的短信、微信记录。（2月23日《福州日报》）

假如当地消委会缺乏替张女士维权的较真劲头，这个证据不足的陈年旧案就很容易变成积案。消委会做消费者的“娘家人”，积极替张女士维权，并对医美消费进行提醒，做法值得点赞，该提醒对消费者也很有指导意义。同时也要看到，消委会不是执法单位，而是替消费者维权的协调机构，所能做的或许也只有这些。

然而，民众带着变美的美好愿意接受医美服务，本应是一件很愉快的事，却搞得像侦探或悬疑电影一样复杂，也会让人感到不是滋味。个人若没有做特工的潜质，都不敢走进医美机构了，只要一招不慎，比如查验资质不全面、阅读合同不仔细、拍照录像有遗漏、票据有遗失等，就可能给维权造成很大的困难，像张女士一样多年维权未果。

对消费者的提醒内容，很多都属于执法监督范围内的事，只要做好了日常监督，消费者就不必自己劳神费力。比如，医美机构资质不合格，这可不是短时现象，日常监督查验早就应该发现问题。合同欺诈有套路，与其让消费者练就识别欺诈条款的火眼金睛，不如让执法人员对制式合同进行逐条审查。至于就诊档案，则更不应寄希望于消费者留证，即使消费者处处小心，但由于信息不对称，关键档案资料也难以获得，甚至根本无法获得。做好病历档案留存，是医美机构的职责，应通过规范管理，让医美机构尽到保全病历档案的责任。

医美行为属于医疗行为，医美机构属于医疗机构。医疗行为与医疗机构有多种严格的技术操作和管理规范，只要执法部门依法监管，医美机构依规提供服务，就不需要消费者个人查证、自排陷阱。倘若其他医疗机构也和医美机构一样，都要求患者时时查验证件、处处拍照或录像取证，则不仅难以保护好患者权益，而且必然会增加医患猜疑。

医美机构在取证留痕和维权方面有别于其他医疗机构，本身就是对医美机构监督不到位的体现。医美人才整体数量不足，更容易导致医美机构从业人员资质不全，生活美容与医学美容易混淆，让一些机构更易浑水摸鱼，医美机构隐蔽性强、从业人员流动性大，这些原因导致医美机构与其他医疗机构相比，监督的难度更大，但难度再大，监督责任也主要属于机构而非个人。

因此，消委会对消费者的善意提醒，也是对执法部门的期待。以强化监督为主，以个人提高警惕等为辅，才是治理医美乱象的正确次序。