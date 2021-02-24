北京海淀31支队伍上门提供接种服务

上班时间不出公司就能接种新冠疫苗？2月22日、23日两天，位于中关村软件园的腾讯北京总部大楼内，3800名腾讯员工接种了新冠疫苗第一剂。

按照“少数人找多数人”的原则和“学校不出校、单位不出门、院所不出院、园区不出园”的要求，海淀区成立31支上门接种队伍，针对人数较多并且有合适场地的单位，如高校、科技园区等场所设置内部临时接种点，开展上门接种服务；同时成立29支街镇常驻接种队，针对人数不多并且较分散的单位，采用以街镇为单位“在街镇设置临时接种点”的接种方式。

自1月1日启动接种工作以来，海淀区结合区域科技创新优势，在疫苗接种宣传动员、摸底统计、组织接种、疫苗保障、安全指导等全过程采用数字技术赋能，依托互联网+的人工智能、大数据、边缘计算等信息技术，支撑疫苗接种的研判统计和精准服务，全方位推进新冠疫苗接种工作。截至2月22日14时，海淀区累计接种933077支，其中第一剂664560支，第二剂268517支。（记者 于丽爽）