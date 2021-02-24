内容有料，形式有趣 文创盲盒受欢迎

2020年12月，河南博物院的考古盲盒火了。“貌似偶然，实则必然。”河南博物院文创办主任宋华表示，“虽然增加了库存，但是等到每晚8时一开抢，1秒钟就售空了。”河南博物院推出的“失传的宝物”考古盲盒，分为“传说”“史诗”“传承”三个系列，还配备“洛阳铲”，在“微缩文物”的外面包裹着北邙山土，一定程度上还原了考古的实地状况。宋华介绍，考古盲盒仅外观设计就改了12版，最新一版增加了考古地层表，今年1月中下旬推出的“图鉴”说明书还运用科技手段，让消费者通过扫码便能更加完整、立体地了解宝物。

随着盲盒经济的兴起，众多文化机构推出文创盲盒，将有料内容与有趣形式进行创新组合，成为年轻人喜闻乐见的新型文化消费形式。

早在2017年，先锋书店就在线上推出了盲选图书，当时品种比较单一，只是随机挑选精品图书作为盲选对象。“后来，我们不断吸纳读者反馈，进行了三方面的改进：一是减少畅销书，选取更小众的精品图书；二是通过留言或问答增加互动环节，更符合读者个性化意愿；三是不断将盲盒主题化，将图书归类，增强指向性。”先锋书店品牌运营经理许黄缙说。

与普通文创产品相比，文创盲盒优势明显。“一是符合年轻人求新求异的探索性和娱乐性的消费心理；二是‘强IP性’和强设计感，符合年轻人个性化的审美趣味，并且较好地平衡了性价比。”中国传媒大学文化产业管理学院博士、硕士研究生导师熊海峰表示，这是一条将传统文化与现代时尚有机结合、让文化走进生活的创新路径。

“我们对一个新领域的接触可能就是从一本陌生的书开始。”许黄缙认为，当下纸质书和自媒体阅读存在一个问题——阅读的同质化、知识的同质化。盲选可以打破这种同质化，帮读者拓宽自己的阅读边界。“图书盲盒的惊喜不仅在拆开礼物的瞬间，还在于阅读之后的收获。因为书本身也像一个盲盒，只有真正阅读完了，才能实现这本书的文化价值。”许黄缙说。

在宋华看来，文物是一个时代的象征和历史的见证，要坚持一些纯粹的东西。通过文创产品一点点地浸润消费者的心灵，让大众更加了解、喜爱中华优秀传统文化。“这是一种情怀、一种传承、一种期待，文创人一定要有温情。”宋华说。

作为文创产品的一种，盲盒是有益的形式创新。熊海峰认为，文创盲盒还需以“IP为王”，更专注于研发高价值、独创性的IP；同时，政府部门应强化监管，加强市场规范、版权保护，减少同质化竞争，减少市场投机和盲目炒作，防止消费欺诈，营造健康的产业发展生态。