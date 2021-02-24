餐桌上的年味、舌尖上的乡愁 海外侨胞的年夜饭这样吃

食物寄相思。对漂泊异乡的游子来说，一口熟悉的家乡味道总能在不经意间打开情绪的阀门，牵动无尽的回忆。

在阖家团圆的新春佳节，许多身在海外的华侨华人虽然因为新冠肺炎疫情，无法回家过年或是举行聚会，却依旧用心准备着小家庭里的年夜饭，用餐桌上的年味唤醒舌尖上的乡愁。

福建的肉燕、广东的盆菜、浙江的八宝饭、湖南的爆腌鱼……且随本报记者去尝尝海外侨胞的新春大餐吧！

“妈妈的味道”

打鱼丸、包肉燕、炒米粉、蒸年糕……在比利时安特卫普，比利时福建商会会长翁武旗家的年味丝毫不亚于国内。

“过年吃一碗炒米粉，是我家的传统，因为这是妈妈的味道。”翁武旗是名“60后”，出生在福建福清，小时候家境并不富裕。每到过年，妈妈做的那碗香喷喷的炒米粉，是他幼年最大的期盼。“那时，米粉里没什么料，就是加一些蔬菜。后来生活渐渐好了，会加入虾仁、肉等食材。”

出国定居之后，翁武旗一直有一个心愿：“每年除夕的年夜饭，我太太一定会做一道炒米粉，孩子们都特别喜欢。虽然我们的下一代在海外出生长大，但我希望让春节的味道和妈妈的味道代代相传，成为孩子们心中的美好记忆。”

除了炒米粉，农历小年打鱼丸、大年三十包肉燕也是翁武旗家年年保留的“年俗”。为了尝到正宗的“年味”，他还专门从老家福清带回了肉燕皮等食材及一台小型鱼丸机。“只要家里挂起中国结，开始打鱼丸、包肉燕，孩子们就知道要过年了，便都会围拢过来一起帮忙。”翁武旗欣慰地说。

“与过去物资匮乏的年代相比，如今祖国和家乡的发展一日千里，老百姓的餐桌上摆满世界各地的美食。”翁武旗说，但对像他这样的海外游子而言，无论走得多远，最爱吃也最想吃的还是“妈妈的味道”。

不可缺少的盆菜

春节期间，南非仍在疫情阴霾的笼罩之下，处于三级封锁状态。由于不能聚餐，侨胞卢玮亮只能改变往年与兄弟姐妹共度除夕的传统，和妻子孩子在家吃年夜饭。

“幸好从约翰内斯堡的唐人街打包了一份顺德特色的盆菜，我们自己又做了一道白切鸡，虽然简单，但家乡味很浓。”卢玮亮记得，在老家广东顺德，荟萃百味的盆菜是逢年过节必不可少的一道大菜。

所谓盆菜，顾名思义，就是将烹制好的大虾、鱼丸、鲍鱼、鸡肉等食料层层叠进一个大盆之中，底层铺上萝卜、猪皮等容易吸收肴汁的食材，满目琳琅，味道更是馥郁香浓。阖家欢聚之时，顺德人常常一大家子围在桌边，品尝盆菜的层层美味，寄托“盆满钵满、团团圆圆”的美好祝福。

卢玮亮出国已有20余年，家人亲戚大多散居世界各国。虽然很少再回顺德过年，可是顺德过年必吃的盆菜是卢玮亮始终无法忘却的舌尖记忆。

让卢玮亮欣喜的是，今年春节前夕，约翰内斯堡的几家顺德餐厅考虑到疫情影响，特意推出了盆菜外卖，顾客可以直接带盆打包回家，加热即食。听说这个消息，他专门从家开车60多公里，找老乡打包带回了这份家乡味道。“吃到了盆菜，小时候的回忆就都唤醒了。”卢玮亮说。

满满的“湘味”

将新鲜的草鱼用盐腌制一个晚上，之后油煎，加入红辣椒、蒜、姜、葱等佐料……一道有滋有味的爆腌鱼，成为英国湖南同乡会会长方刚家除夕之夜的“重头戏”。

“在我的老家湖南，每到农历腊月，家家户户都会腌制腊肉、腊鱼、腊鸭等腊味。到了春节，做上一盘爆腌鱼，炖上一整只鸡，再备上姜辣凤爪、姜辣猪手，想想都嘴馋。”作为地地道道的长沙“老饕”，方刚聊起家乡的美食，有说不完的话。

几年前，正是因为“馋”家乡的米粉，方刚在伦敦开了第一家长沙米粉店，卖米粉、糖油粑粑等长沙小吃。2020年8月，眼见疫情让许多湖南老乡无法回国探亲，他又在英国投资了一家食品加工厂，主要研发生产湖南的特色美食。

听说在英国还能买到正宗的湖南腊味，许多湖南籍侨胞都高兴极了，纷纷前来问询。“春节期间，我们给英国的老乡们发出去近200套年货大礼包。”方刚说，前不久，他看到当地市场有卖新鲜的草鱼，还买了两箱，用传统的做法做了爆腌鱼。“除了自家吃的，其他都送给朋友们了。”

让方刚感动的是，国内朋友知道他无法回家过年，专门从老家寄来了一大箱长沙小吃。“有小花片、臭豆腐等，都是在国外买不到的。”方刚说，有了海内外乡亲的彼此惦念，他和亲朋好友在异乡度过的这个春节依旧“湘味”满满。

分享春节的甜蜜

“我和老伴裹粽子、炸春卷，儿媳妇带着一对双胞胎孙子包水饺，儿子切蔬菜、摆冷盘，一家三代同心协力准备年夜饭，这不就是天伦之乐吗！”回想起今年大年三十全家共同完成的年夜饭，挪威侨胞马列的话语中满是幸福。

祖籍浙江杭州的马列是一位“杭帮菜”大师。出国近30年，他的一桌拿手“杭帮菜”俘获了不计其数的“挪威胃”。今年春节前夕，他在带着家人精心准备年夜饭的同时，还拍摄了不少制作杭州美食的短视频，发布在社交媒体平台。

“用水果、豆沙、糯米、桂花等食材蒸制的八宝饭，用老酒、葱、姜、酱油等调料焖制的东坡肉，还有粽子、春卷，都是杭州人春节大餐里不可或缺的菜品。”在马列心中，年夜饭是每个中国家庭一年之中最重要的一顿饭，于海外华侨华人亦如此。他希望，不仅在自己的小家庭中过一个热闹祥和的好年，也与当地民众分享中国丰富多彩的年俗文化和饮食文化。

“有一名挪威邻居曾在我开的中餐厅尝过八宝饭，非常喜欢。前两天见面，他听说我们在准备过年，又想起八宝饭的香甜，赞不绝口。我就专门做了一份送过去，共享春节的甜蜜滋味。”马列说。

这两天，马列又与家人忙碌起来了。“我们已经准备好了豆沙汤圆、芝麻汤圆和酒酿汤圆，等着过元宵节喽！”