北京新发地猪肉批发加权价格重回“10元+”

北京市发改委数据显示，春节期间北京市猪肉零售价格有小幅下降。节后回归正常生活，猪肉的价格走势会是什么样的呢？昨天记者从新发地市场获悉，当天猪肉上市量达到1066头，价格比节前下降了36%，猪肉加权平均价为28元每公斤，即14元每斤，猪肉批发价格重回“10元+”。

记者来到新发地肉类交易大厅，经过测温扫码进入大厅，迎面的大屏幕上展示着当天猪肉的销售情况和价格。大厅内的摊位上都摆满了猪肉，商户们有的在分割猪肉，有的在按照订单备货，三三两两来上货的商户在挑选着猪肉。

“价格降了不少，节前最高能卖到41元每公斤，现在销售量差不多，但是价钱能到30元每公斤就是高的了。”一位商户告诉记者。

记者看到，当天有北京市8家屠宰场的猪肉入市，包括鹏程食品、第五肉联厂、立民食品、资源食品、中瑞食品等等，多的入场300多头，少的有五六十头，都是经过检验检疫及水分检测和瘦肉精检测的。8家屠宰场共交易了生猪1066头，批发价格高的达到31元每公斤，低的仅为25元每公斤。

新发地市场董事长张玉玺告诉记者，昨天市场猪肉交易量为1066头，与去年同期猪肉629头相比，增加了69.5%，供应量相当充足。猪肉的批发价明显低于去年同期，昨天猪肉加权平均价为14元每斤，去年同期是21.63元每斤，相比之下，下降了35%。节前的猪肉价格为22元每斤，相比之下，下降了36%。

张玉玺介绍说，猪肉价格下降有三个因素，首先是节前政府连续多次投放了储备肉，稳定了节日期间猪肉的价格；其次是春节过后，院校食堂等都还未开业，采购量下降，也促进肉价进入下行通道；最主要的原因是一年来政策支持和市场刺激，农民养猪热情高涨，生猪存栏率比较高，尤其是近期东北的养殖场毛猪在春节前集中出栏，猪肉价格在进入农历腊月以后就呈现出波动下行的走势。按照目前猪肉存栏量来看，如果没有异常情况，猪肉价格会持续在低位运行。

元宵节临近，目前新发地市场蔬菜供应量维持在2万吨以上，2月22日达到了2.2万吨，水果交易量1.3万吨。近期气温不断回升，之前由于天气原因推迟上市的蔬菜逐渐进入上市高峰期，未来一段时间内蔬菜供应量也将持续上升，再加上随着疫情好转运输更加顺畅，蔬菜运输成本降低，多种因素叠加，近一段时间北京市蔬菜水果等农产品供应充足，价格将保持稳定。（记者 孙颖）