外媒看中国：春节消费旺盛 经济活力十足

春节，是外媒观察中国的一个窗口。刚刚过去的牛年春节假期里，创新的拜年方式、旺盛的线上消费、就地过年助力的“宅经济”……中国经济社会展现的蓬勃生机与活力受到外国媒体的广泛关注和积极评价。外媒在报道中充分肯定中国统筹疫情防控和经济社会发展取得的重大成果，认为中国经济迸发出的活力，为世界经济稳定复苏带来信心。

“让人们看到中国消费者的力量”

一些外国媒体对中国春节期间疫情防控和民众就地过年情况进行了报道。英国路透社报道说，中国农历新年通常是世界上最大规模的年度“迁徙”，但今年为了减少疫情传播风险，中国民众遵守疫情防控要求，许多人选择就地过年。他们还收到了家人寄来的特色年货，饱含浓浓“家乡味道”的包裹拉近了人们与家乡的距离。

日本广播协会电视台在报道中介绍，中国采取严格的疫情防控举措。春节返乡人员做好核酸检测、出示健康码等措施，让假期井然有序。日本《朝日新闻》的报道说，中国许多酒店推出了不少特色活动——包饺子、写春联等，吸引了不少人参与。

春节期间，中国无论是电影票房还是消费市场都呈现出一派欣欣向荣景象，吸引全球目光。美国有线电视新闻网刊文称，中国春节档电影票房取得很好成绩。为防控疫情，中国对影院上座率作出了规定，但春节期间中国票房收入超过2019年同期。春节档的观影热潮“进一步证明了世界第二大经济体的强劲增长”。

美国《纽约时报》的报道认为：“电影票房的强劲表现，让人们看到中国消费者的力量。”比利时《标准报》报道认为，中国春节档电影票房破纪录，成为全球最重要的电影市场，“中国电影市场的复苏将推动全球电影业发展”。

荷兰国际集团网站发表分析文章称，中国春节消费市场红火，反映出消费者就业和收入稳定。彭博社报道认为，春节假日期间，中国消费者在餐馆、网络购物和观影等方面消费强劲，“有助于推动中国经济可持续发展”。

德新社的报道称：“中国人迎来了充满希望、更加吉祥的牛年”，人们在媒体上纷纷表达期待：牛年会有好运。

“证明中国经济已迈上新的台阶”

今年春节，中国数字化消费趋势发展进一步提速。路透社称，春节期间中国消费市场呈现新的特征和趋势，报道援引澳新银行报告指出，中国在线消费、快递业、电影票房、本地游等在春节期间获得强劲增长。

古巴拉美通讯社报道说，中国市场在春节假期展现了强劲的消费活力，消费指标数据增长明显，特别是在休闲娱乐和线上购物方面。报道称，在商品零售方面，电子商务的业绩突出，最受欢迎的商品包括家用电器、食品、花卉、健身器材和美容用品等。年夜饭系列商品销售额比去年春节同期增长约54.9%。报道也提及中国快递行业仅在除夕和正月初一两天就处理包裹超过1.3亿件，业务量同比增长223%。

南非《索韦托人报》报道指出，数字化带来的新业态成为今年中国春节假期消费的亮点。节日期间，各种人性化的数码小家电消费需求大增。“这一趋势反映出中国春节消费正步步升级，中国人越来越讲究生活质量，证明中国经济已迈上新的台阶。”

美通社援引一家中国电商平台发布的春节消费数据指出，今年中国春节呈现新的消费特点，例如就地过年催生出异地订单异常火爆，居家速食受到欢迎，家庭游戏成热门等。

西班牙埃菲社近日报道称，据在线旅游预订网站的数据，春节期间，中国国内本地游预订量同比涨幅超660%，部分城市周边游同比增长300%。目前，中国内地已连续多日无本土新增新冠肺炎确诊病例，显示出春节期间旨在避免疫情扩散的举措取得了成效。

德国《图片报》的报道援引四川省文旅厅的数据说，今年春节假期前3天，四川全省760家A级旅游景区恢复开放654家，共接待游客634.49万人次，比去年同期增加了293％，全省门票收入达4083.15万元人民币，较去年增长166％。

“中国市场将为世界带来充沛的活力和丰富的机会”

中国牛年经济实现“开门红”，为世界经济复苏注入了信心和力量。路透社报道说，中国经济2021年将迎来复苏“牛”，消费和制造业投资奋蹄追赶。德国电视一台称，牛年对中国具有特殊意义。作为去年全球唯一一个经济实现正增长的主要经济体，中国人在牛年将更有信心。

南非《星报》报道，中国拥有巨大的国内市场和不断升级的消费结构，这正是中国经济的底气所在。“中国作为全球第二大经济体，其经济复苏对全球经济同样是个好消息。中国市场将为世界带来充沛的活力和丰富的机会，成为带动疫后世界经济增长的重要力量。”

越通社报道，正月初一上午，来自越南的190吨火龙果经由云南省口岸通关，销往中国西南各地。越南乳制品股份公司生产的杏仁奶、红豆奶等也在春节前夕运抵中国。

英国《金融时报》援引摩根大通私人银行亚洲投资策略主管亚历克斯·沃尔夫的评价称，中国实现经济复苏，在全球经济中发挥重要作用，经济实力持续提升，使全球投资者对中国股市兴趣大增。

西班牙《先锋报》网站日前刊文称，在十二生肖中，牛象征着力量、自律和吃苦耐劳，这些品质也是获取发展的关键。中国经济展现出韧性。去年，中国经济实现2.3%的增长，是全球唯一实现经济正增长的主要经济体。相信今年中国经济将在世界经济中发挥更重要的作用。

“世界可以通过春节更好地观察中国经济。”《索韦托人报》报道说，这个牛年春节格外不一般。面对疫情影响，中国市场交出了一份漂亮的答卷：无论是进影院看电影，还是网络购物，或是在线云旅游……多种多样的过节选择为民众带来了丰富多彩的节日生活。“这为新年中国经济的开局和世界经济的恢复带来了强大信心。”

（本报北京、布鲁塞尔、华盛顿、马德里、约翰内斯堡、东京2月23日电 记者俞懿春、杨迅、方莹馨、吴乐珺、姜波、李滢嫣、刘军国）

《 人民日报 》（ 2021年02月24日 05 版）