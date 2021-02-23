有些"轻食"并不健康

受访专家：北京营养师协会理事、中国注册营养师 于仁文

近年来，“轻食”这个概念悄然走红。相关的文章、书籍数不胜数，打着“轻食”概念的餐厅、外卖也层出不穷。中国营养学会发布的《2020年中国人群轻食消费行为白皮书》显示，94.9%的受访者至少每周消费一次“轻食”， 55.7%的受访者一周消费2~4次。参与本次调查的大多数为年轻人，他们多出于减肥及其他健康目的食用“轻食”。

北京营养师协会理事、中国注册营养师于仁文告诉《生命时报》记者，“轻食”强调的是简单、适量、健康和均衡。最初在欧洲十分流行，是指分量小、容易吃饱的食物。后来演变为低脂肪、低热量、少糖、少盐且富含膳食纤维的营养食物。“轻食”以营养均衡、无负担为特点，以简单的食材取代大鱼大肉。《生命时报》记者调查发现，目前市面上销售的“轻食”主要以沙拉、肉卷、饭团、三明治等为主，里面涉及到的食材种类丰富，肉类常为鸡胸肉、瘦牛肉、虾肉等高蛋白低脂肪的品种，蔬菜多为西兰花、圣女果、生菜等，主食以粗杂粮、薯类为主，烹调方法一般是蒸煮、凉拌。所以人们常把“轻食”当成健康、减肥的食物。不过，美国MSN网站近日发文提醒，一些快餐店开发的“轻食”存在明显的健康陷阱，实际的健康收益比不上新鲜食品，甚至还不如常规的汉堡快餐。

陷阱一，蔬菜和主食总量不够，营养并不均衡。“轻食”中的蔬菜很多是生的，叶片体积很大，看似一大盘，实际可能只有一小把而已，靠它们并不能达到每天300~500克蔬菜的推荐数量。“轻食”中主食的量也很少，有的沙拉里干脆没有主食，常吃易造成营养不均衡。还有一些“轻食”缺肉类，易引起蛋白质不足，导致身体肌肉流失。

陷阱二：脂肪热量可能较高，糖和盐也不少。“轻食”中常用到的沙拉酱、千岛酱、蛋黄酱等热量都很高，比如沙拉酱脂肪含量一般为40%~60%，蛋黄酱最高可达80%。有些高脂肪高热量的食物也可能被店家偷偷塞进了“轻食”套餐中，比如油炸薯条、油炸春卷、蛋挞、奶盖、小蛋糕和起酥面包等。很多自制“健康”饮料和甜点尽管含有水果蔬菜和薯类，实际上糖分也不少，热量并不低，未必有利于控制体重。美国MSN网站调查显示，许多快餐店通过加盐改善口感，特别是所谓的健康“轻食”，有可能一餐就摄入超过每日推荐量75%的钠。

陷阱三：存在食品安全隐患。冷食的沙拉存在致病菌增殖的隐患，因为吃沙拉而导致食物中毒的事情在欧美屡见不鲜。此外，蔬菜原料可能污染寄生虫卵和其他污染物，直接生吃，容易造成感染。

需要提醒的是，“轻食”中生的食物比较多，慢性胃肠炎症、胃酸过少，或身体偏弱、容易腹泻、胃堵腹胀等人群应少吃，以免加重不适。从健康角度来说，“轻食”并不一定要摆成一大盘子沙拉，或用西式方法制作。标准的中式餐食也可以“轻”而营养，虽然没有那么洋气，吃起来却可能让胃肠更舒服，并且避免了微生物污染。比如说，一小碗全谷杂豆煮成的八宝粥，撒上一把烤香的坚果碎，加一小碗熟蛋虾仁拌菠菜，就是营养价值相当不错的“轻食”了。自制西式“轻食”沙拉也不难，把杂粮饭煮好，混合各种生蔬菜和蒸蔬菜，加些煮熟或炖熟的瘦肉、熟豆腐丁、煮蛋碎、坚果碎，再用少油的调味汁拌一下就可以了。（记者 石筱璇）