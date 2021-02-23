每到假期，不少家长会抱怨孩子们的眼睛没离开过电视和手机。小朋友缺乏自制力，大孩子沉迷游戏，让家长焦急又无奈。其实，假期里，让孩子们休息好、安排好时间，最需要的是家长的引导和陪伴。本期，《生命时报》特邀上海社会科学院青少年研究所所长杨雄和高级家庭教育指导师卢丹丹，教家长如何高质量陪伴孩子。

卢丹丹认为，很多家长认为学习是给孩子最好的陪伴，于是报了不少课外班，一到周末行程就安排得满满当当。可长时间下来，发现整个家庭氛围“硝烟弥漫”，孩子反抗、父母不满，失去倾诉对象的孩子们，只能依靠电子产品宣泄情绪。最新数据显示，2019年我国未成年网民规模为1.75亿；中国青少年研究中心对1万余名小学四年级到高二学生的网络使用情况进行调查，发现大多数对网络形成依赖的孩子主要是因为9岁前触网、心里话无人倾诉、经常被大人打骂或唠叨、在家缺乏自由等。“从心理发育角度讲，孩子对网络形成依赖原因很多，但其中重要的一点是，家长没有提供高质量陪伴。”卢丹丹表示。在杨雄看来，现在的父母之所以做不到高质量陪伴孩子，主要有以下几个原因：

意识受限。有些父母受自身教育程度限制，家庭条件还处于温饱线，根本意识不到“陪伴”在孩子成长过程中的作用，更不用说高质量了。

没有精力。有些家长也想陪伴孩子，但迫于生计，每天工作已经精疲力竭，没有精力再照顾到孩子生活中各方面的需求。

坚持不了。与“双职工”家庭相比，有全职妈妈或全职爸爸的家庭对孩子的陪伴更多。但据杨雄了解，只有少数父母能长期坚持下来，大部分家长时间一长就会敷衍、逃避。

此外，大多数家长认为，只要自己陪在孩子身边，无论工作还是看手机，都能达到陪伴的目的。其实不然，毫无意义的陪伴和管教只会将孩子进一步推向网络的“旋涡”，而长时间得不到高质量陪伴的孩子会变得孤独、内向、胆怯、退缩、社交能力弱或反叛、暴力、不礼貌等。杨雄表示，想要做到高质量陪伴，家长务必做到以下四点。

第一，肯花时间。这并不是说要时刻围着孩子转，而是每天拿出一段时间和孩子一起融入生活，重点在于持续性。可以是一顿饭的时间；可以陪孩子读书绘画、与孩子逛超市时一起讨论要买的东西、带孩子一起做家务。相处中，要保持有界限的相处，不要凡事大包大揽，否则孩子以后易懦弱、没主见。

第二，用心走心。陪伴孩子时，用上自己的全部注意力，说话时要有眼神交流，及时发现孩子感兴趣的内容或情绪的起伏，进行有效沟通。杨雄建议，疫情期间，家长可利用互联网给年龄较小的孩子们建立一个4~6人的好友群，便于同龄人之间做游戏或交流兴趣经验。

第三，当孩子的好朋友。高质量的陪伴重点在“伴”，要让自己像孩子的小伙伴一样，既可以一起做开心的事情，又能以身作则，起到榜样作用。比如，家长陪伴孩子时应放下手机，让孩子知道手机、电脑等只是工作和学习的一种工具，不能作为生活的全部；想让孩子养成阅读习惯，家长就应专注且认真地陪孩子一起看书、朗诵等。

第四，每个年龄段有陪伴重点。即根据不同年龄段，选择不同的陪伴内容和方式。学龄前儿童和小学生，身体弱小，知识储备不足，家长更倾向保护式陪伴，可选择读画本或做猜字谜、纸牌算数等益智类小游戏。初中时，孩子反叛心理激增，家长应与孩子保持平等沟通，做到引导式陪伴，可以多说一些鼓励孩子努力过程的话，比如，“我注意到你今天一回家就开始写作业，真不错！”高中的孩子，已经具备独立性，此时家长要开启尊重式陪伴，尊重孩子的想法，与他们相互学习、共同成长。▲