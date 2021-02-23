纸吸管被“吐槽”上热搜 减少一次性用品是正解

进入2021年，对于奶茶饮品的爱好者来说，最大的变化就是不能用普通PP吸管喝奶茶了。

2020年1月，国家发改委、生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，规定到2020年年底，全国范围餐饮行业禁止使用不可降解的一次性塑料吸管。地级以上城市建成区、景区景点的餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。

中青报·中青网记者注意到，目前北京市大部分奶茶饮品店均改为提供纸质吸管或可降解吸管，部分甜品店提供木质餐勺，在咖啡、奶茶等饮品的外卖中，商家也主动提供纸质吸管或可降解吸管。

纸质吸管：想说爱你不容易

在海底捞吃饭的小胡，用纸吸管搅拌了几下杯里的豆浆后，又拿了根新吸管。“搅拌十次必断一根。”小胡说，店员也知道纸吸管容易被泡软，“所以他们直接就给了我四五根。”

最严限塑令落地以来，纸吸管因不好用多次被“吐槽”上了微博热搜。目前，微博话题#讨厌纸吸管的原因#阅读量达1.1亿，讨论量达1.6万。

奶茶爱好者瑞婕说，用纸吸管喝奶茶让她遇到了人生的第一个瓶颈——经常戳不进去。此外由于材质原因，纸吸管长时间泡在奶茶里容易变软，“奶茶杯底的芋圆、珍珠吸不上来。”

这也是大多数消费者在使用纸吸管时的感受。还有网友表示，纸吸管会有一种味道，影响奶茶口感。也有网友说，自己习惯咬吸管，纸吸管让自己失去了咬吸管的快乐。

中青报·中青网记者春节前走访北京部分一点点、coco、奈雪的茶等奶茶饮品店了解到，部分店员会主动提醒消费者奶茶要尽快饮用，一方面是口感佳，一方面为了减少纸吸管泡软引起的不便。

在外卖平台上，快乐柠檬等饮品店特意在页面设置了关于纸吸管的说明，表示“纸吸管自带气味属于正常无害，插纸吸管需稍用力，由于纸吸管长时间浸泡会造成变软，请尽快食用”。

由于纸吸管使用体验感不佳，不少消费者仍然倾向使用普通PP吸管。记者注意到目前电商平台上还是有许多消费者购买PP吸管。淘宝某日用品商店PP吸管月销量达1.9万次。有消费者留言表示：“限塑令一出来没多久就买了吸管，怕以后买不到没得用。先囤一波，纸吸管太难用了。”

多商家减少吸管使用场景，可降解吸管受青睐

减少吸管使用也是不少商家在限塑令的要求下做出的改变。星巴克除了将门店的吸管换为纸质吸管、将盖子换为可降解的环保盖外，在提供外卖服务时，消费者备注要求提供吸管时星巴克才会提供。麦当劳将可乐、橙汁等饮品的杯盖改为环保材料，且在杯盖上设计一个凸起，消费者按下后可直接饮用，无需吸管。

为消费者提供可降解吸管也是大部分饮品店的选择。目前喜茶门店向消费者提供两种吸管，一种是纸吸管、一种是PLA（聚乳酸可降解材料）吸管。

据了解，PLA是一种新型的生物降解材料，使用可再生的植物资源，如玉米中提炼出的淀粉制成。使用后能被自然界中微生物完全降解，最终生成二氧化碳和水，对环境非常友好。

喜茶的相关负责人介绍，对PLA材料的筛选、测试、打磨、应用，早在“限塑令”落地近半年前就已经开始。就消费者体验最为直接的PLA吸管而言，在几个月的时间里喜茶从品质、体验两大维度，对多款PLA材质吸管进行测试。除了可降解率等环保因素考量外，针对冷热饮特性，在吸管长度、内外口径、切口倾斜度、跌落性能、外观等方面进行了大量测试；也在一些特定条件下测试了吸管性能表现，比如将之浸泡在特定纯度的乙醇、乙酸、橄榄油中，延长浸泡时间，以及以高于现制热饮的平均最高温度浸泡等。同时，还组织了消费者从吸管使用口感、吸管口径是否容易吸取小料、用力咬吸管是否会破损、是否有异物感等方面对吸管进行盲测，在得到消费者的认可后最终确定供应方案。

一个视频博主录制的“哪个奶茶店的纸吸管最好用”测评视频在微博上有147万的播放量，在测评视频中，该博主分别测评了PLA吸管和纸质吸管的使用感。经过测评，该博主表示PLA吸管与PP吸管有类似的使用感，“用着很舒服”。大部分奶茶店提供的纸吸管在两小时内仍然保持较硬的状态，该博主表示：“大部分人应该可以在两小时内喝完奶茶，所以尽快喝完的情况下，纸吸管使用感还是可以接受的。”

“限塑”的根本是减少一次性用品的使用

我国多年来一直在采取相关措施“限塑”。2008年，我国出台“限塑令”，规定在所有超市、商场、集贸市场等商品零售场所实行塑料购物袋有偿使用制度。12年后，限塑令进一步明确了内容，加快塑料制品从消费市场中退出。

生产PLA吸管的厂家义乌市双童日用品有限公司近期的订单翻了好几番。“双童”总经理李二桥介绍，2020年，公司每天生产PLA吸管六七吨，2021年1月开始，每天生产20多吨。

李二桥介绍，目前已经研发了多种可替代PP吸管的产品，除不锈钢吸管等非一次性用品外，企业还生产由淀粉制作而成的可食用吸管等产品，“但这样的吸管主要用在冷饮上，遇到热饮就化了”。

针对纸吸管容易泡软、泡烂的问题，李二桥介绍，纸吸管的软硬主要与制作原料质量有关，“如果用好的纸张、好的粘合剂、并且烘干程度高，纸吸管不会那么容易变软也不会有那么大的气味”。李二桥说，在市场需求巨大的前提下，有不少厂家为了节约成本而偷工减料，没有把好质量关。

据介绍，纸吸管和PLA吸管成本都高于PP吸管，“如果PP吸管的成本是1，那纸吸管的成本就是2，PLA的吸管成本则为3-4”。目前纸吸管不能完全回收，PLA吸管的生产则需要大量的原料淀粉供应，对粮食是种消耗。他认为要想做到真正的限塑，首先要做好垃圾分类，最重要的是减少一次性产品的使用，尽可能多用可重复使用的产品。（记者 张敏）