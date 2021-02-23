全员新冠核酸检测指南发布

近日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布《全员新型冠状病毒核酸检测组织实施指南》，提出500万人口以内的城市，应具备在2天内完成全员核酸筛查检测任务的能力，必要时可通过省（区、市）内统筹保障。500万人口以上的城市，应当具备在3天～5天内完成全员核酸筛查检测任务的能力，必要时可申请全国支援。各省应至少成立10支核酸检测支援队，每支检测队按照日检测能力1万管储备相关物资。

《指南》明确，按照“省级统筹、市县负责、突出重点、组织有序、确保安全”的原则，科学划分责任网格至最小单元。成立大规模核酸筛查检测指挥中心，以居民小区楼宇、自然村组、学校、机关事业单位、企业、公司、市场、宾馆等为最小单元，做到全覆盖、无遗漏。组建各级核酸采样、样本运送、核酸检测、信息平台技术保障和相应的应急等队伍，明确采样和检测责任区域。

《指南》提出，参照2000人～2500人设1个采样点的标准，明确采样点位置。采样点应在4个～6个小时内完成规范建设和启用。每个采样单元应当配备1名～2名采样人员，原则上每2个～4个小时轮岗休息1次。第一轮核酸检测可以全部采用10混1检测技术，尽可能快速筛出感染人员。检测样本结果为阳性的，检测机构应当立即上报所在地县级卫生健康行政部门，并由法定报告机构在2小时内将相关信息进行传染病网络直报。各区县应成立至少10支应急采样队，对混采阳性结果及时进行复采复检。（首席记者姚常房）