3℃！北京或将迎本周最冷白天 北部西部将有小雪现身

受冷空气影响，今天(2月23日)，北京或将迎来本周最冷的一个白天，预计最高气温将跌至3℃左右，体感阴冷，部分地区还可能有小雪或零星小雪现身，公众外出需注意防寒保暖。

昨天，虽然北京的天气依然晴朗，但在冷空气的影响下，气温已经出现大幅下滑。昨天下午，南郊观象台的最高气温为12.9℃，相较前一天的最高气温(25.6℃)下降了12.7℃。

此外，昨天夜间到今天早晨，北京延庆、昌平、怀柔、密云、平谷和门头沟6地有小雪现身，城区尽管没有见雪，但今晨的天空也比较阴沉，并且多区已经发布道路结冰黄色预警。

北京或将迎本周最冷白天 最高气温跌至【4℃】今晨，北京天空有些阴沉。

预计今天北京的气温仍在继续下降，或将迎来本周最寒冷的一个白天。根据北京市气象台今晨6时发布的预报，今天早晨到白天，北京阴天间多云(北部和西部有小雪或零星小雪)，东转南风2~3级间4级，最高气温3℃；夜间阴天间多云，南转北风1~2级，最低气温-3℃。

明后天，北京的最高气温较今天略有回升，预计最高气温在7~9℃左右，等到周五、周六，白天的最高气温还可能回升至10℃以上，不过早晚气温依旧低迷，未来三天的最低气温仍处于冰点以下。

气象部门提醒，北京近期气温起伏较大，公众需密切留意临近预报，外出注意做好防寒保暖工作。