珠海医保服务协议 全省首创“云签约”

昨天，记者从珠海市社会保险基金管理中心获悉，该中心与广东省中医院珠海医院在“珠海社保”微信公众号“云签约”了首份医保电子协议，此举标志着该市医保服务协议结束了20多年的纸质签约，医保经办“不见面”服务又迈出了坚实的一步。据悉，整个线上签约的四大环节操作用时不到1分钟，而此前纸质签约流程则需要耗时大半个月。

属国内医保服务协议签约领先模式

据珠海市社会保险基金管理中心张国斌主任介绍，该市现有1500多家定点医药机构，以往签署医保服务协议需要分类、分批安排定点机构现场签约，即使通过邮寄签约，从印刷协议文本、往返快递费用及后期的分类归档，也会耗费大量的财力、物力和人力，不仅折腾医药机构来回跑动，更不利于常态化的疫情防控。

为进一步提升医保经办服务水平，确保疫情防控和经办服务“两手抓、两不误”，珠海市社会保险基金管理中心加快转变服务理念，创新拓展服务方式，加大“互联网+医保”信息化建设力度，积极推行“不见面”服务，依托“珠海社保”的微信公众号，打造了珠海医保服务协议“云签约”平台，真正实现了“数据多跑路，群众少跑腿”。

据张国斌介绍，珠海医保服务协议“云签约”，属于国内医保服务协议签约的领先模式。自“云签约”上线以来，珠海市人民医院和中山大学附属第五医院等10家机构负责人成为首批体验者，从验证登录、人脸识别，到承诺书和医保服务协议的签署，整个线上签约的四大环节操作用时不到1分钟，而此前纸质签约流程则需要耗时大半个月。

张国斌表示，自2020年以来，珠海市社会保险基金管理中心大力推广社保业务“预约办”“网上办”“掌上办”“自助办”“四办”服务，线上服务人群突破100万人次。“云签约”医保服务协议正是深化“四办”服务的生动体现，也是打造优质、高效、便捷社保经办服务的有力抓手。

“云签约”具有3大优势

据介绍，珠海医保服务协议“云签约”模式具有三大优势：一是操作简单方便，定点医药机构负责人在“珠海社保”微信公众号“网上服务”菜单栏即可完成协议签署，并可随时查阅电子协议；二是系统安全可靠，利用人脸识别技术，仅限定点机构的法定代表人和医保负责人登录操作，并锁定签约主体真实身份；三是提高经办效率，有效减少“现场办”，让服务对象省时省力完成线上签约，适应常态化疫情防控工作需要，提升“不见面”经办服务水平。

接下来，珠海市社会保险基金管理中心将进一步优化“互联网＋医保”的服务模式，深入推广和完善“云签约”协议功能，并依托珠海智慧云“区块链+政务”的发展，充分利用大数据筛查，加强对定点机构监管，多措并举提升医保经办服务能力，在保障医保基金安全上行稳致远。(广州日报全媒体记者陈治家 通讯员严诗其)