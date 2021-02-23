部分银行存款产品只卖“本地人”

近期，曾经风靡银行圈的“网红存款”——互联网存款在支付宝等互联网平台遭遇集体下架。但这事还没完，正当一些地方小银行发力自建自营渠道时，储户在部分银行APP购买甚至还遭遇了银行渠道关闭，有用户被问及“来自哪里”。不仅如此，市场上靠档计息、周期付等创新高息存款产品开始销声匿迹。银行存款领域近期一系列变局，让不少储户摸不着北，这存款到底怎么了？

记者调查：部分地方性银行取消异地揽储

稳健投资者黄先生告诉记者，近年来他经常捧场支付宝等互联网平台上的存款产品，收益比普通理财产品还高，而且众多银行的产品一站式选择，谁家高就买谁，反正50万元以内的存款是受存款保险保护的。

但是，好景不长，最近，支付宝、微信理财通、陆金所、京东金融等头部互金平台，所有的存款产品都消失了。这意味着，想买银行存款产品，只能到银行的自营平台去购买，想要一站比价也难多了。

不仅如此，黄先生近日到银行APP购买存款产品时，还被问及是否当地工作或生活，如果不是就买不了。

记者调查发现，部分地方性小银行，近期确实不再是“来者不拒”了。

哈密市商业银行发布公告称，将暂停所有直销银行存款产品的对外销售，“待系统按监管要求改造完成后，非异地客户可恢复购买”。

在重庆富民银行APP上，记者尝试购买一款5年期、利率为4.8%的储蓄存款产品，但在操作过程中，弹出了窗口问到“您是否属于在重庆生活或工作的中国居民”，若点击“是”，则可进入下一步，进行存款。若点击“否”，则只有“取消”按钮，未能购买这款存款产品。

不过，不少欲购买富民银行产品的网友也发问：“富民银行怎么判断储户是否在重庆生活？住几天算不算？”

对此，富民银行官方客服向记者回应称，即日起，该行存款产品仅向在重庆本地工作或者生活的客户开放，请如实填写。

根据央行定义，异地存款是指地方法人银行通过在没有设立实体网点的地市开立的账户吸收的存款，既包括通过第三方互联网平台，也包括通过自身的网上银行、手机银行等渠道吸收的存款。

有银行业人士表示，异地存款逐步减少将成趋势，但在结清异地存款的过程中，如何界定“异地”，还需要明确细化相关细节。“像富民银行这种向储户提问，而非后台进行验证界定的方式，其实就是在甩锅。目前看，如果储户不如实填写，也照样能买到存款产品。”该人士说。

复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼表示，在当前人员流动较大的社会背景下，银行按照储户的工作地、户籍地来界定“异地”，抑或按照社保缴纳地来界定“异地”，都需要进一步探索。

对储户影响：高息产品退场 可关注国债等产品

近期，存款领域的系列调整源于密集发布的监管政策。

今年1月，央行、银保监会下发《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》，规定商业银行不得通过非自营网络平台开展定期存款和定活两便存款业务，已经开展的存量业务到期自然结清。同时，地方性银行自营渠道（如手机银行APP）的互联网存款业务，也要立足于服务辖区用户。

2月8日，央行发布的《2020年第四季度货币政策执行报告》明确，将加强异地存款管理，从今年一季度起，将地方法人银行吸收异地存款情况纳入MPA，禁止其通过各种渠道开办异地存款，已发生的存量存款自然到期结清。

而早在去年，监管就持续整顿创新类存款和结构性存款。

值得注意的是，除互联网存款下架及异地存款受限外，今年1月1日起，靠档计息产品提前支取将按活期利率计息。截至目前央行也已经宣布定期类的靠档计息存款已经全部清零。此外，周期付息型产品、结构性存款产品等储户青睐的存款产品也在逐渐减少。如交行、北京中关村银行发布公告称等多家银行均下架了周期付息型产品。

可以说，银行存款进入了一个严监管的时期，对于储户来说，高息存款买少见少了。

在这些产品越来越少的大背景下，稳健性投资者还有哪些产品可以选择？

对此，融360大数据研究院殷燕敏表示，储户可关注国债、大额存单等投资产品。“目前仍有银行发行保本类理财产品，这些产品风险较小，且收益比普通定期存款略高。对于可承受一定风险的稳健型投资者，还可关注固收类理财产品。”

此外，还有部分民营或地方小银行仍可以买到存款产品，这些小银行的存款产品利息较高，可货比三家。

对银行影响：新规利好中大型银行

监管存款新规密集出台，对银行影响几何？

有银行业内人士指出，近两年，部分地方法人银行通过吸收异地存款实现快速扩张，偏离了服务本地的定位，而且积累的流动性风险易快速传染，监管限制互联网存款以及高息揽储，是为了防范风险，同时降低实体经济融资成本。

不过，多位分析人士认为，密集出台的存款政策，整体看有利于促进银行业整体的负债成本下行，但对银行的影响则是分化。中泰证券研究所分析师戴志锋指出，2021年信用扩张放缓，银行揽储压力再起。监管对高息揽储加强了监管要求，客户基础扎实、渠道下沉的银行优势将体现。部分客户基础薄弱的银行可能会面临一定的存款缺口，同时受限于流动性指标管制以及监管对高息揽储的限制，甚至可能会有缩表的压力。

融360大数据研究员分析师李万赋也表示，严监管有利于促成一个良好的竞争环境，促进银行业整体的负债成本下行。中小银行极度依赖互联网平台吸收存款，互联网存款产品下架后，揽储将更加困难。

而对于银行业的盈利能力，华泰证券研究员沈娟认为，目前贷款利率企稳，利好资产端收益率表现;而负债端成本有望受益于存款严格监管。预计银行业息差在2021年有望企稳，息差稳定利于稳定银行的盈利能力。