餐饮线上服务看量更看质

开栏的话 在倡导“就地过年”的背景下，今年春节“年经济”热度不减、年味十足。为进一步解读评析春节消费市场的优异表现，启示各地做好相关工作、挖掘经济增长潜力，经济日报特推出“春节消费市场面面观”系列评论。

往年春节，餐饮业最火爆的地方当属各家饭店的大堂，但在“就地过年”的号召下，今年春节期间很多饭店将工作重点从线下搬到了线上，想出各种招数应对新形势新机遇，在菜品创新和就餐形式等方面花足心思。除了越来越多的高级宾馆酒店加入线上“年夜饭圈儿”，一些老字号也不断拓展线上业务。在各大网络订餐平台，各类快手菜、半成品菜销售非常火爆。

借力线上平台，从单一的堂食转变为堂食、零售“两条腿”走路，这一新思路有望催生餐饮行业新的增长点。不过，要让网络餐饮服务实现良好发展，更好地满足消费者多元化需要，必须在“量质齐升”上下足功夫。毕竟，唯有行业发展更规范，消费者合法权益才更有保障，也才能更好助力市场健康发展。

相关部门需积极作为。比如，为保障今年春节期间消费者线上餐饮消费需求，商务部会同相关部门出台了餐饮服务企业新冠肺炎疫情常态化防控技术指南，指导餐饮外卖电商平台积极与餐饮服务企业对接，开设年夜饭外带点单专区等。这些举措不仅优化了餐饮线上服务质量，也在很大程度上提升了消费者的消费体验。下一步，各地有关部门应加强相关工作，助力餐饮业发掘新机遇。

行业需强化自律。以上海为例，据报道，“留沪过年”带动消费诉求升温，而涉及食品和餐饮类投诉集中。比如，投诉案件中，市民主要反映食品配送不及时、疑含异物、价签不符、网上订送餐失约、年夜饭预订落空、提货券不能使用等。事实上，解决这些问题，关键是餐饮企业应提高自我要求，增强守法与诚信意识，努力克服行业弊端，这样才能推进行业高质量发展。

食品安全事关百姓健康和经济发展，必须有强而有力的市场监管作保障。有关部门应严格按照《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》等相关法规，加强行业监管，确保老百姓舌尖上的安全。