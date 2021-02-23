新模式引领新消费 广州推出10项行动计划

牛年春节，广州交出了一份文旅消费的亮丽“成绩单”：7天假期共接待市民游客1086.73万人次，旅游业总收入73.68亿元；举办“广州过年、花城看花”系列文旅活动1550多场次，全市景区总预约数排名广东省第一……“丰盛的文旅大餐，让‘留穗过年’的市民游客全方位感受到浓浓的广式年味，在家门口拥抱‘诗和远方’。”广州市文化广电旅游局副局长吴青松说。

这份“成绩单”，展示了“千年商都”培育建设国际消费中心城市的初步成效和巨大潜力。

2020年9月，广州宣布已向商务部申报国际消费中心城市建设试点，并以此为契机推出10项具体行动，着力打造国际品牌聚集地、时尚潮流引领地、中国制造展示地、岭南文化传承地、消费创新策源地。2021年广州市政府工作报告中，加快建设国际消费中心城市更被列入今年重点工作。

建设国际消费中心城市，首先要打造国际一流商圈。2020年以来，广州一边升级“老商圈”，一边培育“新商圈”。其中，北京路步行街改造提升试点成为建设国际消费中心城市的重点项目。

作为全国最早实行步行化管理的商业街之一，北京路曾因业态老化而失去吸引力。但今年春节，大量游客涌向北京路，通过全国最大的户外超高清裸眼3D屏观看春晚、在古老骑楼和光影装置投射出的花海间穿梭打卡……7天累计客流量达256.35万人次，同比增加327.96%；营收37993.5万元，同比增加378.71%。

北京路人气何以回升？据越秀区区长苏佩介绍，北京路在升级中全力打造“最具烟火气”的商贸业态，推广无人送餐、无感停车、超高清直播，催生了机器人餐厅、故宫文创等网红打卡点。业态变酷变潮了，人流变多变年轻了，消费也变旺变放心了，北京路商圈提袋率已接近世界一流步行街水平。

成为国际消费中心城市，还要能引领新消费。2021年广州市政府工作报告强调，今年将培育壮大新业态新模式，以时尚经济、首店经济、品牌经济、甜蜜经济带动消费增长，并打造一批羊城夜市消费地标。

回顾春节广州文旅市场，正是亮点纷呈的新模式、新业态让人们玩出了新领域、买出了新高度。如广州正深入挖掘岭南文化中的“甜蜜资源”，努力打造世界婚庆旅游目的地，助推了全域旅游升温。又如羊城夜游也在春节助燃了新消费，让游客真切体验到夜间经济的新活力。