网络电影春节档“捞金”发挥后发优势需创新商业模式

784部 2020年国内共上新1089部电影，其中，院线发行新片305部，网络发行新片784部，占新片整体数量的72%。在这些上新的网络电影中，共79部影片分账破千万。

78.2亿元，1.6亿人次。今年春节档7天总票房和观影人次，创下了我国电影春节档新纪录。

整个春节，各路院线电影的热搜轮番上马，尽管票房成绩各异，但确实都刷了回“存在感”。相比院线电影的“神仙打架”，网络电影这边显得有些“静悄悄”。

事实上，今年由中国电影家协会网络电影工作委员会牵头，联合爱奇艺、腾讯、优酷三家平正式提出了“网络电影春节档”概念，并推出了两部在大年初一由网络首发的影片——《少林寺之得宝传奇》和《发财日记》。前者由王宝强主演、唐季礼导演，后者则由喜剧演员宋小宝自导自演。

截至2月20日晚，三大视频平台还未正式公布两部电影的相关数据。从前台播放量来看，两部影片专辑的播放量在腾讯视频平台上均达到8000万次以上，在爱奇艺和优酷上的播放热度也不低。按照会员6元一部、非会员12元一部的影片定价来算，两部网络电影在三大平台上斩获过亿票房应该不成问题。

这同样也创下了网络电影的新纪录。

高质量、高成本成网络电影发展趋势

诞生于2014年的网络电影，经历了“野蛮生长”“摸索前进”“减量提质”几个发展阶段。

根据中国电影家协会网络电影工作委员会发布的《2020中国网络电影行业年度报告》，2020年国内共上新1089部电影，其中，院线发行新片305部，网络发行新片784部，占新片整体数量的72%。在这些上新的网络电影中，共79部影片分账破千万，同比增加41部；千万级影片票房规模13.9亿元，同比增长125%。

报告指出，网络电影已告别“低成本”时代，整体投入层级更为丰富，投资成本在600万以上的影片占比达34%。在发行、创作结构升级的同时，营销也在升级。2020年，全网半数以上的新片均进行自主营销，部均营销成本过百万；单部影片营销成本占总成本比例最高可达61%。

中国电影家协会网络电影工作委员会会长吴曼芳表示，相对于每年700部的上线数量而言，当前网络电影行业的优质供给仍然不足，难以满足广大人民群众对于优质内容的观看需求。此次提出 “网络电影春节档”，短期来看，有助于增加春节期间的优质网络影视作品供给，更好地满足观众日益多元的影视文化需求；从长期来看，高品质的网络电影能够与院线电影形成合力，共同做大、做强我国电影市场，引领线上新型消费，成为文化产业内循环的重要助力，推动电影产业发展与文化强国建设。

“在未来的发展中，网络电影从业者还是要将提升电影品质作为第一要义，坚持以人民为中心的创作导向，关注人性，关注生活，用多元的题材与类型讲好中国故事。”吴曼芳说。

精品网络电影可提升行业水准

阿里巴巴集团副总裁、阿里文娱电影业务负责人李捷直言，网络电影还没有成为中国视听观众用户的主流选择，它只是在内容上成为主流内容的补充。这次，他们对两部春节档电影寄予厚望。“它们可以将网络电影的水准、平台对网络电影的推动能力提升到一个前所未有的高度。”李捷强调，“这应该是在中国网络电影历史上必定留下名字的两部电影。”

其实，《少林寺之得宝传奇》和《发财日记》的阵容，都堪比院线电影。

王宝强心中一直有个功夫电影梦，他用《少林寺之得宝传奇》圆梦。该电影导演唐季礼坦言，对他来说，这不是一部网络电影，就是一部电影，只是团队选择了以网络平台为发布渠道。

在唐季礼的认知中，头部网络影片的成本也就是一到两千万。如何在相对较低成本的限制下出精品？团队的经验是把前期准备工作做足，把规划做好，最大化利用演员在组里的时间，用完善的工业流程，精简拍摄时间，不浪费，提效率。缩减预算，但是不缩减质量。

如果网络电影能成为一支重要力量，那些进不了院线的年轻电影人的片子，也可以通过这种方式，获得关注度。唐季礼认可网络电影，也愿意成为吃螃蟹的人。

《发财日记》制片人李金翰在此前的网络电影春节档发布会上也多次强调，这部电影凝结了许多人多年的心血。他在接受媒体采访时表示，没有一个具体的金额来定义大、中、小级别的成本投入，只有主创团队百分之百全身心的投入。

唐季礼此前在展望春节档成绩时，说得真诚：“希望平台能赚钱；平台能赚，我们制作人、制作公司也能赚；赚了钱，就能继续投入到电影行业；另外，也希望我们两部电影集体票房过亿，这将是一个最好的局面。”

建立共融共通网络电影生态圈

值得一提的是，《少林寺之得宝传奇》和《发财日记》两部电影都采用了单片付费模式。

爱奇艺副总裁、电影中心总经理宋佳表示，目前确实没有出现真的口碑爆棚的网络电影影片。“这次我们用单片付费的方式，是真正意义上的平台和电影人团结到一起，通过一种新的商业模式，去带动形成一种新的线上消费习惯。这种新的消费习惯，也会反哺内容创作，推动电影产业的良性发展。“终有一日，我相信电影通过单片付费的方式，一定能够在线上爆发出特别大的能量。”宋佳说。

腾讯企鹅影视副总裁常斌也认为，“单片付费”模式确实是一个重大突破。过去的分账模式中，平台投入了相当大的资源，而单片付费，则是让用户用商业购买来实现电影作品的盈利。“这个趋势对网络电影制作人还是很有吸引力的。”

不过，对单片付费，态度要积极，行动要谨慎。常斌说，目前只有少量网络电影适合做单片付费。

“它要具备几个前提。比如，影片适合互联网上播放、有相当数量的大咖演员、大投入的宣发体量等。”常斌说，“我们平台会积极地尝试单片付费，但会找最适合的项目来做。”

另外，还需要有持续的优质内容供给。现在有了春节档，之后能不能有网络电影的暑期档、国庆档？常斌说，春节档是一个很好的开头。他们特别希望，这个春节档的成功，能吸引更多资源进入网络电影。“但电影生产需要时间。大家也要看到这两部片子的效果后，再考虑要不要尝试。我也希望行业、用户、媒体能多给我们一点耐心。”

吴曼芳指出，网络电影的商业模式既关系到制片方的投资回报，也影响到平台的可持续发展，更要考虑广大用户的消费能力，因此还需要继续进行创新尝试，以期找到能够更好地兼顾三方的合理方案。“未来，网络电影要进一步发挥出新兴产业的后发优势，在借鉴相关产业经验的同时，大胆创新，进一步优化商业模式，建立共融共通的网络电影生态圈。”