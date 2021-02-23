下半年猪肉供应有望逐步恢复到正常水平

昨日，国新办举行新闻发布会介绍全面推进乡村振兴加快农业农村现代化有关情况。据介绍，我国农民收入增速连续11年快于城镇居民，城乡居民收入差距由上年的2.64：1缩小到2.56：1，农民人均收入提前一年实现比2010年翻一番目标。

猪肉价格一直是民生关注的焦点。中央农办主任、农业农村部部长唐仁健介绍，去年全国生猪存栏量已恢复到2017年正常年景水平的92%以上，超过预期12个百分点。“随着新增的生猪产能陆续兑现为猪肉产量，猪肉市场供应最紧张的时期已经过去，后期供需关系将会越来越宽松。”唐仁健说。农业农村部预计今年3月份前后，全国生猪存栏将比上年同期增长四成左右。

农村宅基地制度改革下一步如何进行？农业农村部党组成员兼中央农办秘书局局长吴宏耀答复称，宅基地制度改革涉及农民的切身利益，必须按照中央的要求，要保持足够的历史耐心，坚守土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损这三条底线。同时也要明确，严格禁止城里人下乡利用农村宅基地建设别墅大院和私人会馆等，也不能以各种名义强制农民退出宅基地和强迫农民“上楼”，要确保改革始终朝着正确的方向向前推进。详见05版