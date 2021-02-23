年宵花价格“跳水”小盆栽春日走俏

随着气温回升，不少市民走进花卉市场，感受春天的气息，选购心仪的苗木。记者探访本市多家花卉市场发现，传统年宵花最近大幅降价，正是“捡漏儿”的好时机。秀丽多彩的小盆栽，如瓜叶菊、小玫瑰、山茶花等日渐走俏。

2月22日中午，记者来到玉泉营桥附近的一家知名花卉市场。推开市场大门，各种植物的复合香气扑面而来。春节已过，市场中仍随处可见蝴蝶兰、君子兰、长寿花、仙客来等传统年宵花的身影，只是价格比节前“美丽”了不少。

“您瞧这君子兰开得多好。春节前都要卖160元，现在只要100元就能带走。能开到五一节前后。”一位花商热情招呼着，“我家只剩最后60盆了，卖完这一拨就要换新品种了。”

暖橙色的君子兰，紫色的蝴蝶兰，高大的橘子树，香气逼人的水仙……不少花草上都贴着大降价的广告牌。

世纪奥桥花卉超市经理王伟说，据初步统计，传统年宵花最近的价格降幅平均约为30%，非常适合市民去“捡漏儿”。除杜鹃花期已过之外，春节后的花卉品种与节前基本一致，只是部分花卉基地尚未营业，因此总的供应量不大。

艳丽、喜庆的年宵花，最近价格“跳水”了。而更适合年轻家庭的小型盆栽，随着春天的到来而销量增长，日渐走俏。

颜料罐被打翻，春天淌了一地。远远望去，一家主要经营小盆栽的花商的摊位上色彩斑斓，瓜叶菊、小玫瑰、山茶花、芹叶牡丹、木槿、香雪兰等，满满摆了一地。它们个头不大，只有一尺来高，价格也多在15到30元左右。“最近春天突然就来了，我也趁着午休时间，到花市感受一下春天的氛围。”在附近工作的一位女士告诉记者，她特意买了好几盆小盆栽，总共花了不过百元，“让家里、办公室里都添一些生气儿。”（记者 朱松梅）