“路怒症”频频引发刑事伤害案件

随着春节假期结束，路上车辆又多了起来。海淀检察院发现，近期不少刑事伤害案件都是因司机驾车犯“路怒症”引发，提醒大家，驾车时要放平心态，避免冲突。

元旦前一天晚上10时许，陈某从自家小区驾车出去，到小区门口时与正要返回小区的一辆车迎面堵上。陈某下车跟对方女司机交涉，让对方倒一下车，女司机让陈某倒车，双方争执不下，陈某便回到自己车上“原地不动”。女司机的男友从车上下来，对陈某说：“你让一名女士给你让道，是不是个爷们！”陈某听后十分生气，下车与男子互相辱骂、推搡，进而发生了互殴。争执中，陈某将对方手掌掰伤，导致其第三四节掌骨骨折。

目前，陈某因涉嫌故意伤害罪被刑事立案。还有多起案件都是因行车引发纠纷，并从小矛盾升级成大冲突。

检察官提醒大家，驾车外出要小心谨慎，避免不必要的事故发生；道路会车应以和为贵，先退一步彰显气量，各退一步道路通畅；发生纠纷时，要冷静平和的面对，必要时报警处理，千万不要因为一时的怒气伤人害己。（记者 高健 通讯员 刘涛）