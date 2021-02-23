北京全市抽检汤圆元宵108批次均合格

元宵节即将来临，北京市市场监督管理局对本市大型商场、超市、批零市场、餐饮单位、小食杂店、网络平台等销售的汤圆及其他元宵食品开展食品安全监督抽检。抽检结果表明，北京市场销售的元宵、汤圆安全状况总体较好，节日期间市民可放心食用。

记者从市市场监督管理局了解到，本次抽检依据《食品安全国家标准 速冻面米制品》《食品安全国家标准 食品中污染物限量》《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等相关标准及规定，重点检验氧化值、铅、糖精钠、亮蓝、柠檬黄、日落黄等项目。截至目前，共监督抽检108批次汤圆、元宵，合格率100%。

市场监督部门提醒，市民选购元宵（汤圆）时，要看包装上的食品标签内容是否齐全，应包括食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号等项目；要看储存条件，不要购买带冰霜或冰碴的产品。（记者 张楠）