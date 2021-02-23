柔性引导“光盘”簋街有妙招儿

连日来，餐厅服务员制止浪费被呛备受关注。以餐饮浪费为耻，为光盘行动撑腰，作为“打开门来做生意”的商家，如何不得罪顾客，又能鼓励消费者“光盘”？昨日，记者在簋街走访时了解到，部分商户推出了奖励代金券、免费打包等措施，鼓励消费者践行“光盘行动”，将吃不完的食物打包，取得了良好效果。

“点菜先点少，不够再添好。”这是簋街重点商户胡大饭馆门口的海报标语。走进店内，不光是大厅里、收银台，就连餐巾纸盒上也印有“光盘行动”的提示。“点餐时，我们的服务员也会进行提醒。”餐厅负责人方绪虎介绍。

春节期间，胡大饭馆生意火爆，最多的时候一天能接待三四百桌客人，而店内厨余垃圾产生量却比以前减少了70%以上。据介绍，餐厅推出了“光盘行动”奖励券，可以在下次就餐时使用。每张奖励券面值21元，满100元就可以使用，并且可以叠加使用，力度相当大。

餐厅还推出了“免费打包”，鼓励顾客将吃不完的菜品打包带走。方绪虎认为，在倡导“光盘行动”中，柔性引导非常必要。适当的“奖励”，可能会事半功倍。“顾客‘光盘’了，我们也实现了厨余垃圾减量，这是一举两得的好事。”

位于簋街东头的东兴楼是家“老字号”，值班经理张玲说，他们除了推出半份菜、小份菜，还在大厅和单间都张贴了“光盘行动”海报。来店消费的顾客以家宴居多，吃不了的食物顾客基本上都会打包。为了倡导顾客“光盘”，他们也想出了一个办法：赠送果盘。

“打包并不是一件丢面子的事。我们赠送果盘，顾客心里也高兴，反过来会更加支持‘光盘行动’。”张玲说，平时点菜，服务员也会对顾客进行提醒，久而久之，餐厅里就形成了一种抵制餐饮浪费的氛围，顾客在点菜时也会相互提醒。

“‘光盘行动’不仅是为了制止‘舌尖上的浪费’，对垃圾减量工作也是很大支持。”北新桥街道综合行政执法队队员苏智介绍，东城区城管执法局联合街道、市场监管等各部门，从餐饮单位厨余垃圾减量入手，共同倡导簋街地区100多家餐饮商户开展“光盘行动”。从垃圾减量执法检查的效果来看，消费者的观念正由“要我光盘”逐渐向“我要光盘”转变。

簋街商会秘书长周梅华表示，目前簋街商会大部分商户都可以提供免费打包服务。她说，“光盘行动”并不是一个孤立的行为，而是与公勺公筷、垃圾减量都有着密切联动。“推行公勺公筷，消费者在打包剩余食物时就不会那么顾忌。消费者‘光盘’，餐饮厨余垃圾就实现了有效减量。”但她也表示，在鼓励消费者打包时要合理使用打包盒，避免其他生活垃圾的产生。

为了倡导消费者加入“光盘行动”，簋街商会联合北新桥街道共同推出了“簋街光盘行，节约最文明”的宣传语，并设计制作了2万个洗碗擦，向践行“光盘行动”的消费者发放。周梅华认为，为“光盘行动”撑腰，最好的方式就是人人都参与，参与的人多了，人人都以餐饮浪费为耻，效果也就达到了。