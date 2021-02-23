联合国秘书长：纵容疫苗民族主义就是罔顾人权

据新华社日内瓦2月22日电 （记者聂晓阳）联合国秘书长古特雷斯22日在当天开幕的联合国人权理事会第四十六次会议上强调，新冠疫苗必须成为全球公共产品，让所有人都用得上、用得起，“维护疫苗公平就是维护人权，而纵容疫苗民族主义就是罔顾人权”。

古特雷斯表示，目前全球新冠疫苗接种工作未能确保公平。到目前为止，75%的疫苗都集中在仅仅10个国家。新冠疫情加深了原有分歧、脆弱性和不平等，同时也撕开了新的裂痕，尤其给妇女、少数群体、残疾人、难民、老人、移民和土著人造成严重损失。由于肆虐的疫情，全球性别平等方面取得的进步倒退了多年，极端贫困率几十年来首次上升。

古特雷斯强调：“这场大流行病昭示我们，人类大家庭乃至所有人权——包括公民、文化、经济、政治和社会权利——都相互关联、彼此相通。”

在22日的会议上，第七十五届联合国大会主席博兹克尔指出，目前仍在肆虐的新冠肺炎疫情不仅是一场健康危机，也是一场人权危机。所有应对措施都必须确保以人权为中心，尤其是确保人人平等获得疫苗。联合国人权事务高级专员巴切莱特则表示，新冠肺炎疫情揭开人类不平等和各种歧视的面具，在疫情进入第二个年头之际，各国应致力于更具包容性的复苏重建，致力于消除一切形式的歧视。

《 人民日报 》（ 2021年02月23日 17 版）