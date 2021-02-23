超九成村庄已开展清洁行动

本报北京2月22日电 （记者郁静娴）为发挥示范带动作用，进一步激发广大干部群众扎实开展村庄清洁行动、推进农村人居环境整治提升的积极性主动性，中央农办、农业农村部日前印发《关于通报表扬2020年全国村庄清洁行动先进县的通知》，对北京市延庆区等106个措施有力、成效突出、群众满意的村庄清洁行动先进县予以通报表扬。

《通知》指出，2018年12月，中央农办、农业农村部等18个部门联合印发《农村人居环境整治村庄清洁行动方案》。两年多来，各地采取有效措施、迅速组织推进，动员近4亿人次，全国95%以上的村庄开展了清洁行动，绝大多数村庄实现干净整洁有序。村庄清洁行动成为圆满完成《农村人居环境整治三年行动方案》目标任务的有效抓手。

《通知》强调，各地要因地制宜拓展提高“三清一改”标准，着力引导农民群众养成良好卫生习惯和健康生活方式，不断健全长效机制，美化提升村容村貌，促进农村人居环境质量全面提升，推动村庄环境从干净整洁向美丽宜居转变。

《 人民日报 》（ 2021年02月23日 14 版）