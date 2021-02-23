北京今年开展52项措施帮老年人跨越“数字鸿沟”

在北京，老年人乘车、购物、就医将更加方便。市发改委、市卫健委近日联合印发通知，提出建立北京市切实解决老年人运用智能技术困难联席会议制度，细化了工作台账。市发改委相关负责人昨晚介绍，今年将落实52条具体措施，包括简化网上办理就医服务流程，为老年人提供语音引导、人工咨询等功能服务；老年人高频消费场所、基本公共服务费用、行政事业性费用收取单位设置人工现金收付通道；推行老年人凭身份证、社保卡等证件乘坐公交车。

网上就医提供语音引导

去年11月，国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》。方案设定的目标是，2020年底传统服务兜底保障到位，2021年底老年人享受智能化服务更加普遍、传统服务方式更加完善，2022年底解决老年人面临“数字鸿沟”问题的长效机制基本建立。

“北京这次细化的工作台账对照了实施方案中的7方面20项重点任务和5项保障措施，分别明确了责任部门和落实的具体措施。”市发改委相关负责人介绍，本市3年将共推出162项措施，其中2020年落实措施共73条，当年已完成45项，其余任务将持续推进；在此工作基础上，本市进一步提出2021年落实措施52条、2022年落实措施37条。

今年的52条措施中包括老年人经常遇到的就医、购物、出行等多个场景。其中，在便利老年人日常就医方面，本市要求优化互联网医疗服务平台界面设计和服务功能，充分考虑老年人使用习惯，简化网上办理就医服务流程，为老年人提供语音引导、人工咨询等功能服务。

同时，在本市全面启用医保电子凭证进行就医结算。参保人员通过本市认证的渠道平台（如北京通APP、国家医保服务平台APP等）激活医保电子凭证后，可在本市定点医疗机构通过扫描医保电子凭证，确认参保人员身份，进行就医结算。

集中整治拒收现金行为

在便利老年人日常消费方面，2021年本市将出台《北京市持续做好整治拒收人民币现金工作方案》。工作方案明确：在全市开展拒收现金集中整治工作，对零售、餐饮、商场、公园等老年人高频消费场所，水电气费等基本公共服务费用、行政事业性费用缴纳领域重点排查，对相关拒收现金主体实施经济处罚，通过抓典型案例、新闻媒体曝光等方式，多措并举持续整治拒收现金违法行为。

方案还要求老年人高频消费场所、基本公共服务费用、行政事业性费用收取单位设置人工现金收付通道，并加强宣传；采用无人销售方式经营的场所应提供现金支付渠道或转换手段。

在便利老年人交通出行方面，推行老年人凭身份证、社保卡等证件乘坐公交车。在便利老年人办事服务方面，根据业务需要，不断完善市一体化网上政务服务平台支撑能力，实现授权代理、亲友代办等支撑功能。

多部门联动建长效机制

这次建立的北京市切实解决老年人运用智能技术困难联席会议制度，由市发改委、市卫健委牵头，30个相关部门参加。“各成员单位将按照明确的任务分工，抓好任务落实，同时充分发挥联席会议的作用，共同推动老年人运用智能技术困难在本市得到切实解决，让老年人在信息化发展中有更多获得感、幸福感、安全感。”

相关负责人说，此前，本市已推出了一系列举措，包括医疗机构增设老年患者“无健康码”绿色通道；旅游景区、文化馆、图书馆、美术馆适当保留人工窗口和电话专线，为老年人保留一定数量的线下免预约进入或购票名额；在全市范围内开展“智慧助老”行动，开发了“我教老人用手机”微信小程序，广泛动员各方力量为老年人提供志愿培训服务，引导老年人正确认识网络信息和智能技术。

下一步，市发改委、市卫健委将依托联席会议制度，加强工作统筹推进，加快建立解决老年人面临“数字鸿沟”问题的长效机制，加强工作协同和信息共享，形成统筹推进、分工负责、上下联动的工作格局，并按照2021年底、2022年底等时间节点明确时间表和路线图，持续推进工作落实，逐步解决老年人智能技术应用困难，确保任何一个老年人都不被落下，促进老年人更多享受智能化成果、更好融入智能社会。