快递不再仅仅是产业链末端的“搬运工”，还将整合上下游资源，实现生产、流通和消费的无缝对接

飞机发动机也能快递？广州某航空公司的航空基地，每月都会迎来一个特殊的航班，上面装载着包装严实的飞机发动机，由快递企业运抵此处。作为高度复杂精密的航空器材，飞机发动机需要按时运至特定的维修中心进行修理保养。近年来，不少快递企业开始为飞机发动机、起落架、机翼等航空器材提供“门到门”的定制寄送服务。

在人们的印象里，我国快递业发展离不开电商，大多数包裹也是电商包裹。尽管企业希望发展业务新板块，但物流能力有时成为新构想落地的短板。近年来，一些快递企业通过组建航空公司、申请清关资质、提升数字化管理能力等手段，不断提升自身硬实力，让快递航空器材的目标成为现实。而这正是快递企业主动出击扩展业务范畴的一个缩影。

有人感叹：现在快递真方便。从生鲜领域要求“鲜、快、优”的樱桃、大闸蟹、冷水鱼，到医药领域需要精准温控的药物，再到家电家具、工业配件等大件货品，快递企业不断拓展运输品种，曾经难以运送的“硬骨头”被一个个啃下。不仅如此，不少快递企业还进入大物流市场，开始关注高价值、大体积、非标准外形的货物，填补了过去不愿送、不能送的业务空缺。

除了横向扩大业务范围，快递行业更深入产业链、供应链，为相关行业赋能。大到飞机发动机、汽车，小到皮鞋、纸巾，在制造业领域，快递企业打造仓配一体化、区域性供应链服务等项目，“快递进厂”取得新进展。在农业领域，快递企业打通进村最后一公里，通过仓储物流、产销对接、供应链金融等服务，进一步打通生产端与消费端，让农产品快速上行。快递不再仅仅是产业链末端的“搬运工”，还将整合上下游资源，实现生产、流通和消费的无缝对接。快递行业的纵向开拓，正是传统物流向现代物流转型的题中应有之义。

2020年，随着农产品进城速度加快，我国农村地区揽收和投递快递包裹量超300亿件；在服务制造业的路上，多家快递公司供应链业务收入迅速增长，提升了业务的含金量。在“快递进村”“快递进厂”等政策助力下，2020年我国快递业务量达830亿件，收入8750亿元，再创历史新高。这背后，既要看到快递行业顺应新一轮科技革命和产业革命大潮，在信息网络、分拣设备及配送体系等方面锐意创新、挖掘潜力，也要看到需求侧变革向产业链上游延伸、倒逼物流行业转型升级的新趋势。

快速奔跑的快递业，面临着快递单价不断下滑的压力。是守着电商市场，用价格战进行同质化竞争，还是主动出击、做大蛋糕，担当生产部门移动仓？答案不言而喻。中央经济工作会议强调，形成强大国内市场是构建新发展格局的重要支撑。现代物流体系是强大国内市场中必不可少的部分。我们期待，通过快递渠道，消费者可以更便捷购买产品，生产者也能更方便销售产品，进而实现信息流、资金流、货物流“三流合一”，为构建新发展格局提供有力支持。

《 人民日报 》（ 2021年02月23日 08 版）