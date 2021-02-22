祛斑留疤痕 美容反变“丑” 起诉后获赔4000元

日前，连云港市连云区法院发挥“诉调对接”机制优势，仅用一天时间成功调解了一起医疗美容纠纷。

2020年10月，刘女士经朋友介绍，花400元在李某处做面部祛斑美容。李某使用药水在刘女士面部进行点涂，当时刘女士就告诉李某自己脸上有灼伤的感觉。李某称这是正常现象，并告知刘女士一个月后即可恢复正常。

治疗完成后，李某未给刘女士任何药物进行后期修复，只是让刘女士回家后自行擦拭芦荟胶消炎。一个月后，刘女士面部产生多处伤痕并结痂，便再次联系李某。李某解释是因刘女士个人肤质问题恢复较慢，让其耐心等待。

刘女士继续等待两个月后，伤口已经形成伤疤并且产生色素沉淀。美容没有变美，反而产生了更严重的皮肤问题，这让刘女士十分生气。与李某多次沟通，都没有好的处理结果，刘女士只能自费治疗并报警。但双方在派出所仍未调解成功。刘女士一纸诉状，向连云区法院提起民事诉讼，要求李某返还美容费用并支付后续诊疗费、误工费、精神损害赔偿金、诉讼费等共计3.9万余元。

连云区法院立案庭法官了解事情始末后，初步判断本案案情比较清楚，法律关系简单，索赔金额相对不大，建议刘女士优先选择诉前调解。

调解员程本岭有着丰富的基层调解经验，他了解案情后首先通过电话联系了李某，耐心听取双方意见，心中形成初步调解方向，约定次日主持双方当面调解。

第二天上午，双方如约来到法院，在刘女士和李某充分表达各自意见之后，程本岭归纳了双方争议焦点，坦诚中肯地向双方分析了案情及可能产生的法律责任，合情合理，有据有节，最终引导双方达成调解协议，由李某一次性向刘女士给付了4000元赔偿金，双方再无其他争议。拿到赔偿金，刘女士几个月的烦心事在24小时之内消散了很多。（王涛涛 赵双双）