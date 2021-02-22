开学“收心”其实是家长“瞎操心”

南京市中小学今天正式开学了，各种“收心指南”在朋友圈里疯狂转发。怎么缓解家长和孩子的焦虑情绪，以饱满的状态迎接新的学期？有专家建议，家长要给孩子积极的心理暗示；也有专家表示，所谓的“开学收心”，基本上都是家长“瞎操心”。

“疯狂补作业”怎么办？

专家：家长情绪容易失控，与其对孩子咆哮，不如自我反思

家长王女士吐槽说：“据娃说，寒假作业基本上已完成，还剩下一些七七八八的边角料。我检查了一下，果然没说谎，小报没完成，德育打卡没完成，体育锻炼没完成，口语练习没完成……想想我的小心肝又有点疼了。”

同一个世界，同一批赶作业的娃。家长林女士表示，这两日，娃爸催娃作业，已经反复崩溃了三五次，日日跟祥林嫂一样：娃有时候自己在屋里复习学习，但一进去十次里面有七八次被抓偷偷干别的事，不是偷偷看小说，就是手上拿个小人脑补剧情玩……是说他有童心有爱心呢，还是说他缺心眼？

“渣娃”倒是拉近了中年夫妻的距离感，锻炼了伉俪情深。林女士语重心长以过来人的口气告诉孩子爸爸：“娃若开学就是晴天，娃若放假就是雨天，娃若疯狂补作业就是开学前一天……不到deadline，绝不疯狂。”

“很多家长开学前检查孩子寒假作业的时候，发现了孩子丢三落四，这个时候很容易情绪失控。与其对孩子咆哮，不如自我反思。”江苏省家庭教育研究会副会长、南京师范大学道德教育研究所博士殷飞表示，所谓君子畏因，小人畏果，家长应该更多地关注原因。好好想一想，自己在陪伴孩子、指导孩子的过程中哪个环节出了差错，哪些观念出了问题。有没有坐下来对孩子的寒假作业做一个梳理？不要对结果过于焦虑执着，静下心来反思原因才能帮助孩子更好地成长。

家长要提前打预防针吗？

专家：威吓、纵容都不对，要努力给孩子更多的积极暗示

“你的好日子到头了，马上开学了！”日常生活中，有的父母把自己对工作的感觉类比孩子的学习，不去引导孩子享受知识所带来的成长与成就，而是恐吓孩子，甚至制造焦虑。还有的父母缺乏管理和引导孩子的能力，当孩子调皮时会用老师来威吓孩子，“过几天开学了，看老师怎么收拾你”。这些都在不经意间营造了错误的情绪和对学习错误的认识。

殷飞表示，万事开头难。这个难更多的是指一个人情绪的准备。很多人做事拖拉是因为总感觉没准备好，走不出第一步，下不了第一手，就这样拖着再拖着，不到万不得已不开始。开学了，要让孩子感觉到一种期待，一种全新的起点，一个新的开始，创造一种积极的情绪状态对开始新的学期是十分有意义的。开学在即，父母可以从知识、同学、老师、学科等入手引导孩子调整好入学情绪。

“除了恐吓型家长，还有一种纵容型家长。有的父母可能会觉得快要开学了，孩子马上就要上紧箍咒了，就会纵容孩子让他进行狂欢。其实这是好心办坏事，孩子这个时候需要的不是狂欢而是逐步收敛，也就是我们常说的收心。安静的生活不需要在喧闹中拉开帷幕。”

殷飞建议家长，不要用孩子以往不好的经历去恐吓孩子，提前打太多的预防针。如：马上开学了，这学期你给我表现好一点；不要让老师再给我打电话了；你这学期上课要注意力集中；你这学期要认真完成家庭作业等等。这些提醒和预防针实质上是对孩子的不信任，对孩子构成消极暗示。

家长要努力给孩子更多的积极暗示，如：通过这个假期，我发现你长大了，懂事多了，自控力也增强了，上学了一定能突破自己，管理好自己的行为。积极暗示是对孩子的信任，尽管孩子不能做到尽善尽美，但是被信任的孩子会沿着这个目标不断修正自己，越来越好。

孩子需要“收心”吗？

专家：基本是家长“瞎操心”，焦虑会让孩子不知所措

不少家长工作太忙，没时间管孩子，又担心孩子玩得太野了，开学不适应，心里很慌乱。听听被称为“问题孩子他爹”的昆明丑小鸭中学校长、崇敏家庭关系学校校长詹大年的观点，内心也许会释然很多。

“‘开学恐惧症’是吓出来的。 开学了，不需要家长帮孩子‘收心’。因为，那是多此一举。” 詹大年表示， 到了学校，见到了满脸关切的老师，遇到了活蹦乱跳的同学，孩子自然会收心的。您急什么？ 您别拿“刻苦”说学习，别拿“守纪”说学校，别拿“竞争”说成绩。别把开学刻画得那么可怕。 您也别问孩子“假期作业做完了吗”，学习是孩子自己的事情。 开学了，别再一次“总结”上个学期的得失，别给孩子提遥远的要求，健康成长比什么都重要。

教育即生长。您问过花草树木“为什么要发芽”了吗？开学了，家长只需要问问孩子：“要帮你准备哪些东西？”其他都是孩子自己的事。他不说，您别管。开学就像开花，正常的事。 家长一紧张，孩子也跟着紧张。家长的焦虑会让孩子不知所措。一个开心、自信、从容、独立的孩子比什么都好。（王颖）