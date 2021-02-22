江苏没出正月就夏天？寒潮已经出发！

昨天下午4点，江苏的最高气温定格在了27.5℃，出现在宜兴。没出正月就夏天？想都别想！寒潮预警已经发出，较强冷空气预计今天起自北向南先后影响江苏。

昨天上午10点刚过，南京的气温就升到20℃，尽管西风阵阵，还是拉不住蹿升的气温，南京的最高气温达到了26.3℃。据南京2000年以来气象历史资料统计：南京站二月最高气温27.7℃（位列近20年来二月最高气温之首），出现在2009年；第二名是2020年的25.3℃。昨天南京的最高气温超越了去年，成为2000年以来二月第二高值。

据@江苏气象统计，昨天江苏大部分地区的最高气温都超过了25℃。

就在气温争先恐后冲击新高的时候，江苏省气象台于昨天16时发布寒潮蓝色预警信号：预计未来48小时，徐州、连云港、宿迁、淮安部分地区和盐城北部的最低气温将降至2-4℃。

据省气象台对未来一周的天气预测：本周后期（24-28日），江苏以阴雨天气为主，气温变化平稳且日温差较小。另外，22-26日冷空气和东移气旋影响期间，江苏风力较大，将伴有陆上5～7级、江河湖海面6～8级大风。

2月24日全省多云转阴有阵雨或雷雨，其中沿江及其以北地区中到大雨，最低温度：本省东南部地区5℃左右，其它地区3-4℃；2月24日最高温度：沿江和苏南地区16-17℃，其它地区14℃左右。

25日全省阴有阵雨或雷雨，雨量：淮河以南地区中到大雨，其它地区小到中等。26日（元宵节）淮河以南地区阴有小到中雨，其它地区阴转多云。27-28日全省阴雨天气为主，雨量小到中等。

近期南京天气：今天晴到多云，西南风4级转东北风5到6级阵风7级，12℃到25℃；明天多云，偏东风5级阵风6到7级，5℃到15℃；后天白天多云，夜里多云转阴有小到中雨，偏东风4到5级阵风6级，5℃到17℃。（记者 于丹丹）