科普：如何预防人感染禽流感

新华社北京2月21日电(记者李雯)俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督局局长波波娃20日说，俄发现7人感染了H5N8型禽流感病毒，这是全球首次发现人感染H5N8型禽流感病毒。迄今医学界已发现不止一种禽流感病毒可传染给人，人们应该如何预防？

H5N8

去年12月，俄南部一养殖场暴发禽流感疫情。俄“矢量”病毒学与生物技术国家科学中心专家日前从该养殖场的7名员工身上分离出了H5N8型禽流感病毒的遗传物质，这是全球首次发现人感染H5N8型禽流感病毒。波波娃说，这7名感染者症状较轻，目前尚未发现人传人现象，但不排除今后该病毒发生变异导致人传人。

H5N8型禽流感病毒是一种禽类之间的高度传染性病毒，2014年全球首次发现。2016年欧洲多国陆续暴发H5N8型禽流感疫情，造成大量家禽和野鸟死亡。日本、哈萨克斯坦、沙特阿拉伯、以色列、纳米比亚、印度、美国等国都曾发现H5N8型禽流感病毒。

分析报告指出，野生鸟类在迁徙途中可能面临感染或传播H5N8型禽流感病毒的风险。携带H5N8型禽流感病毒的野生迁徙鸟类，可能导致家禽养殖场的饲料沾染该病毒。此外，沾染了H5N8型禽流感病毒的交通工具、设备、污染物、活体动物以及动物类制品也可能传播这种病毒。

传人类型

流感病毒可分为甲、乙、丙三型。其中甲型流感依据流感病毒血凝素蛋白(HA)的不同可分为1-16种亚型，根据病毒神经氨酸酶蛋白(NA)的不同可分为1-9种亚型。HA的不同亚型可以与NA的不同亚型相互组合，形成百余种不同亚型的流感病毒。

例如H7N9和H5N1都属于甲型流感病毒，但有明显区别。H7N9和H5N1主要在动物中传播，偶尔感染人类。世界卫生组织专家表示，H7N9在禽类中引起的症状较温和，在禽类间易于传播且难以发现，增加了人感染该病毒的风险，H5N1则对禽类有高致病性。

由禽流感病毒某些亚型引起的急性呼吸道传染病被称为“人禽流感”，目前感染人类的禽流感病毒亚型主要为H5、H7和H9三个亚型。患者一般表现为流感样症状，如发热、咳嗽、少痰，可伴有头痛、肌肉酸痛、腹泻等全身症状，可经呼吸道传播或密切接触染疫禽类的分泌物、排泄物而患病，或者通过接触被禽流感病毒污染的环境染病。

世卫组织流感专家表示，禽流感病毒在不断变异，野生鸟类和家禽中传播的禽流感病毒已达到前所未有的多样性和地理分布范围；禽流感病毒通常在鸟类、家禽和其他动物间传播，但这种病毒时不时也会感染人类，例如H5N1型、H7N9型和H5N6型禽流感病毒。

如何预防

禽流感疫情让人们“闻鸡色变”。人们究竟可不可以放心食用鸡肉？面对禽流感传播风险，该怎样接触、饲养动物？

对于第一个问题，世界动物卫生组织前任总干事贝尔纳·瓦莱特认为，只要加热到70摄氏度以上，禽流感病毒就会死亡，因此避免禽流感危害与是否吃鸡肉应是两码事。人们烹饪食品的温度通常要比70摄氏度高得多。

世卫组织专家介绍说，在出现禽流感疫情的地区，只要肉类产品在制备过程中被正确烹饪和处理，便可安全食用，但食用生肉和未经充分烹饪的含血肉制品是高危行为，应该避免。

英国国家医学研究院世界流感中心主任约翰·麦考利说，由于禽流感病毒对外界温度十分敏感，禽类食材经正常烹饪足以杀死其可能携带的禽流感病毒，因此人们对禽肉等相关食物不必恐慌。对于民众来说，减少与活禽接触、勤洗手、保持良好卫生习惯对预防禽流感十分重要。

关于如何接触、饲养动物，世卫组织提示说：在有禽流感病例的地区，如需进入当地活禽市场，应避免直接接触活动物和动物接触过的物体表面；如果有家养的猪、鸡等动物，应确保儿童不要接触患病或死亡的这类动物，还要尽量将不同种类的动物隔离开；动物患病或死亡后，应立即向当地有关部门报告；不应宰杀和食用患病或死亡动物。