菜鸟棒球妈妈，运动的样子很美

陪伴是父母最长情的告白，有一种陪伴是在球场上。

棒球是钱江外国语实验学校最受欢迎的特色体育项目，不仅孩子们喜欢，不少家长在陪伴的过程中也爱上了这个项目。上学期钱江外国语实验学校最受学生欢迎的体育文化节压轴活动就是家长棒球赛——三四年级家长队对阵一二年级家长队。有意思的是，比赛场上出现了一群妈妈选手的身影。

比赛当天一直下着小雨，妈妈们有些动作稍显生疏，抛过来的球很难击中；有些对棒球规则并没有完全弄懂，需要旁边其他的家长提醒跑位、抢垒，但是她们投入的态度感染了看台上的孩子们，热闹的加油声中她们成为一道最美丽的风景。

为了参加家长赛

她连续加班三天腾时间

戴天阳是钱外棒球队四年级主力，妈妈钱思缬已经在棒球场边陪伴了他四年，当天她和孩子爸爸戴鹏一起参加家长棒球赛。

比赛正赶上下雨，钱思缬并没有什么不适应，结束后头发湿透、接过学校准备的姜汤，她才感觉到确实有点湿冷。

“盼望好久了。和孩子爸爸最近一段时间工作比较忙，加了三天班把活提前干完，就为参加这个比赛。”

钱思缬告诉本报记者，知道学校体育文化节特别安排了家长棒球赛环节后，她就一直在关心比赛具体时间。那段时间杭州天气情况不好，天气预报一直说比赛当天有雨，学校也曾一度打算延迟比赛。她当时真的有点担心，因为如果延期，自己可能就抽不出时间来参加了。

儿子戴天阳一年级开始参加钱江外国语实验学校棒球队，经常要到外面参加比赛。那时候孩子小，当妈妈的钱思缬经常陪着训练、比赛，在这个过程中她熟悉了棒球比赛规则，看到了孩子在棒球场上的成长，也喜欢上了这项运动。

儿子的棒球训练其实分两部分：一部分在学校跟教练训练；另一部分在家里自己练，这离不开家长辅助。每次双休日完成作业后，都要找爸爸妈妈帮他练球，那段时间棒球也成了他们一家最好的亲子运动。只要天气允许，棒球练习是他们夫妻二人和儿子的保留项目。

开始的时候她和孩子爸爸就是帮儿子传传球。最初戴天阳在队里的位置是游击手，主要在内场接各种地滚球，她就负责给儿子投球；后来儿子的位置变成了外野手接高飞球，她和孩子爸爸也就练会了击高飞球。

“陪着陪着，就这样我也会了。”

在陪伴的过程中棒球走进了她们一家的生活。钱思缬注意到爱上棒球这项运动后，儿子戴天阳也发生了可喜的变化，而她自己在儿子和丈夫的眼中也变了。

“没接触棒球之前，他可能感觉自己就是家庭的中心，总是觉得我爱怎么样就怎么样，团队意识相对薄弱。但是棒球场上是讲团队合作的，时间长了他的团队意识变强了。”

钱思缬说，有时候儿子会为比赛流泪，在棒球运动中不仅收获了胜负，还有集体荣誉感。

在儿子戴天阳眼里，妈妈因为棒球变得更容易沟通了。

“她脾气有点急，以前辅导语文、数学的时候，如果我没有很快理解，或者意见不一致的时候，她就会吼我、凶我。”戴天阳说，爱上棒球的妈妈变了。

“有几次两个人意见不一致，下楼练练棒球，再上来气氛就没那么紧张了。”

丈夫戴鹏观察到，棒球让妻子和儿子多了一个沟通渠道，家里更和谐了。

“人也瘦了，身体更健康了。”他笑着说，戴天阳弟弟明年读一年级，老婆已经和他商量好，一定要培养这个孩子打棒球，这个项目是他们家的保留运动项目。

和孩子成了比赛对手

小朋友特起劲，一点情面都不留

那天的家长棒球赛卢思翰妈妈陈美群觉得自己打得挺棒的，因为比赛中每一棒挥出去，都击中了球。

“发挥超出我的想象力，还完成了一次全垒打。”

陈美群告诉记者，整场比赛基本都在下小雨，打下来觉得有点累，但是完成了全垒打，又看到孩子和同学在场下为自己加油打气，真有一种不一样的感觉。

陈美群第一次上棒球场，是卢思翰一年级第二学期快结束的时候。当时棒球队教练组织了第一次亲子棒球赛——对阵双方是家长队和孩子队，不少在场边陪伴的妈妈都参与进来了。

“和我们打比赛，小朋友们特别起劲，一点都不留情面。”

陈美群笑着说，到了球场上感觉和孩子们换了个角色。以往在家里动不动就指挥孩子的妈妈们到了场上，成了孩子们嘴里需要指导的对象。

“你刚才怎么可以站着不动，你怎么跑位的呀？”

“你怎么没接啊，太不专心了！”

“妈妈，你回去要好好练球才行啊。”

棒球场上没有了父子、母女，彼此都忘记了原来家庭中的身份，妈妈们头一次尝到了各种“被教导”的滋味。当时还觉得挺囧的，现在回想起来，陈美群却感觉特别美好，模糊了身份之后，和孩子之间的沟通反而顺畅了。

后来孩子们又转过来鼓励妈妈。有的孩子告诉妈妈“你要再这样努力一下就可以了”，在妈妈面前细心地扮演起教练的角色；提醒家长们在场上要喊起来，这样才能尽快形成配合。

这些又让陈美群感觉小屁孩长大了、成熟了。

在体检中心工作的她不仅仅是场边的拉拉队员、场上陪练，如今还成了队里的兼职队医，比赛中的一些皮外伤由她先进行评估处理。她告诉本报记者，和足球相比棒球运动的强度没有那么大，适合妈妈们参与，她们这批妈妈参与的不少。她已经成了钱江外国语实验学校棒球队的铁杆编外成员了。

在钱江外国语学校，棒球项目良好的氛围也影响到了新的家长，这次家长赛不少一二年级学生家长积极报名。虽然和三四年级学生家长相比，他们还没有完全弄懂棒球比赛规则，击球的时候经常抡空，但是场下自己孩子起劲的加油声，让这些棒球菜鸟妈妈们觉得一切都是值得的。（记者 高华生）